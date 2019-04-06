Большая разборка: что такое налоговый возврат и как его получить

Украинцы могут получить налоговую скидку при оплате учебы, ипотеки, накопительного страхования жизни

Фото: Pixabay

Большая разборка: что такое налоговый возврат и как его получить Коновалова Христина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b52/221/5c9b52221b6c0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b52/221/5c9b52221b6c0.jpg 2019-04-06T06:40:00+03:00 Финансы Украинцы могут получить налоговую скидку при оплате учебы, ипотеки, накопительного страхования жизни

В особенностях налогового возврата "Сегодня" разбирались при поддержке адвоката, директора юркомпании "Прима лидер групп" Дины Дрыжаковой.

Что такое налоговый возврат?

Когда люди покупают товары или услуги, они уплачивают налоги. В ряде случаев наше законодательство позволяет украинцам воспользоваться механизмом налогового возврата (или иначе — кредита, скидки). Тогда надо обратиться в налоговую инспекцию с заявлением и можно рассчитывать на возвращение части ранее уплаченных налогов.

Как же эта система работает для украинцев? Согласно ст. 166 Налогового кодекса, физлица имеют право на возмещение налогового кредита за расходы, понесенные при оплате процентов по ипотеке, учебы, накопительного страхования жизни, лечения и т. д. Как правило, расходы должны быть осуществлены в течение отчетного года. Вместе с заявлением в налоговую нужно предоставить подтверждение факта расходов, подпадающих под налоговый кредит.

Важно помнить: на налоговую скидку имеют право граждане, официально получающие зарплату и уплачивающие с нее налог на доходы физлиц. Ведь, по сути, налоговая скидка является механизмом возврата части налога на доходы физлиц, ранее уплаченного работодателем. Возврат не положен предпринимателям или работающим по совместительству.

В каких случаях украинцы могут получить скидку?

Физлица могут получить налоговую скидку для возмещения затрат в ряде случаев. Например, реально возместить часть суммы процентов, уплаченных за пользование жилищным кредитом. Или можно вернуть средства или стоимость имущества, перечисленные (переданные) как пожертвования или благотворительные взносы неприбыльным организациям, не выше 4% суммы общего налогооблагаемого дохода отчетного года.

Механизм сработает в ситуации, когда идет уплата средств в пользу отечественных учреждений дошкольного, общего среднего, профессионального (профтех) и высшего образования. Тогда можно компенсировать стоимость получения образования налогоплательщика и/или члена семьи первой степени родства (дети, муж/жена).

Налоговый возврат действует и в ситуации, когда человек перечисляет средства в пользу учреждений охраны здоровья для компенсации стоимости услуг по лечению, приобретения лекарств, донорских компонентов, протезно-ортопедических устройств, предметов медназначения для индивидуального пользования инвалидов и др. Здесь можно компенсировать часть средств для себя или для детей, мужей и жен.

Могут ли воспользоваться налоговым кредитом усыновители и переселенцы?

Механизм налогового возврата работает для физлиц, когда они уплачивают страховые взносы, премии или пенсионные взносы страховщику-резиденту, негосударственному пенсфонду, банку. И происходит это по договорам долгосрочного страхования жизни, пенсионным контрактам. Включены сюда и взносы на банковский пенсионный депозит, пенсионные вклады и др.

Также к налоговой скидке относятся затраты на оплату вспомогательных репродуктивных технологий, которые применяются при бесплодии. Могут украинцы использовать скидку и при оплате госуслуг, связанных с усыновлением детей.

Это касается уплаты госпошлины, погашения расходов на строительство (приобретение) доступного жилья, уплаты средств по переоснащению транспорта, принадлежащего налогоплательщику, где были использованы биоэтанол, биодизель, сжиженный/сжатый газ и др. Еще механизм работает, когда налогоплательщик имеет статус переселенца и платит деньги по официальному договору аренды жилья. Но под возмещение попадает лишь сумма фактически уплаченных плательщиком налогов.

Какие ограничения есть при оформлении скидки?

Однако оформление такой налоговой скидки имеет определенные ограничения. Например, гражданин может воспользоваться этим механизмом во время аренды жилья. Но для этого он и/или члены его семьи первой степени родства не должны иметь в собственности пригодной для проживания жилой недвижимости, которая расположена вне границ временно оккупированной территории Украины. А еще такой человек не должен получать бюджетных выплат на покрытие затрат на проживание. И размер такой скидки не может превышать (в расчете на календарный год) 30 размеров минимальной заработной платы, что установлен на 1 января отчетного (налогового) года.

К слову, налоговая скидка может быть предоставлена только резиденту, который имеет идентификационный код (ИНН) или по религиозным убеждениям имеет соответствующую отметку в паспорте.

Общий же размер налоговой скидки не может превышать сумму годового общего налогооблагаемого дохода, начисленного в виде заработной платы, и уменьшенной на социальную льготу.

Важно помнить, что если гражданин до конца налогового года, следующего за отчетным, не воспользовался правом на начисление налоговой скидки, такое право на следующий год не переносится. Иначе говоря, налоговой скидкой по понесенным расходам в 2018-м можно воспользоваться только до 31 декабря 2019 года.

В целом механизм налогового возврата пока не очень популярен среди украинцев, которым он полагается. Так, к примеру, в 2018 году правом возмещения расходов на обучение в Тернопольской области воспользовались 4398 жителей (85,3% тех, которые пожелали воспользоваться своим правом на налоговую скидку), а в Винницкой области — 5,6 тыс. человек (77% соответственно).

Как правильно оформить налоговый возврат?

Для оформления налогового возврата (например, человек хочет получить скидку за обучение своего ребенка) нужно лично обратиться в орган Госфискальной службы (налоговую инспекцию) по месту жительства. Там надо предоставить заполненную декларацию, в которую необходимо вписать полученные доходы за год и уплаченную сумму за обучение в календарном году. При этом бланк декларации можно взять в ГФС. Другие варианты — скачать на сайте ГФС бланк, распечатать и заполнить его дома, но можно и приобрести в любом из магазинов канцтоваров. Однако необходимо уточнить актуальность бланка на момент подачи заявления — ГФС может вносить в него коррективы.

Также в налоговую надо предоставить следующие документы: фискальные и товарные чеки, копии всех договоров, квитанции, приходные кассовые ордера и другие платежные документы. Еще нужно предъявить оригинал и копии паспорта, свидетельства о рождении ребенка и родителя, справку о зарплате родителя за прошлый год с места работы (оформляется в бухгалтерии по месту работы), копию договора с учебным заведением, по которому производилась оплата, оригиналы и копии налогового номера. Наконец, финальным документом станет справка из любого банка об открытии счета (на который ГФС вернет налог) — как правило, это происходит в течение 60 дней после подачи всех документов.

Напомним, ранее в рамках "Большой разборки" "Сегодня" разбирались в том, как заработать на госгарантиях, на облигациях внутреннего госзайма и как выбрать надежный банк для вклада.

А еще "Сегодня" разбирались, как сделать так, чтобы часть ипотеки оплатило государство и как получить налоговую эту скидку. Сумма получается небольшой, но помогает немного сэкономить.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Большая разборка: что такое налоговый возврат и как его получить". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Коновалова Христина Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.