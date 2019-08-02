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Бюджет страдает, а производители в "плюсе": эксперт оценил влияние курса доллара

Сегодня, 08:59

Специалист объяснил, почему подорожание доллара стало позитивным фактором для госсметы

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Бюджет страдает, а производители в "плюсе": эксперт оценил влияние курса доллара https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8F%20%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8F%20%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81 Финансы Специалист объяснил, почему подорожание доллара стало позитивным фактором для госсметы

Доллар в Украине пошел в рост после сильного снижения. Неожиданно дешевый доллар стал приятным сюрпризом для украинцев, которые проводят отпуск за рубежом. В выигрыше оказались и импортеры, которые решили воспользоваться ситуацией (хотя, по их словам, массовые закупки импортных товаров начинаются осенью). 

При этом эксперты считают, что июльский курс 25 грн/долл. не отражал экономическую ситуацию в Украине и нес риски, а потому подорожание валюты оправдано. Соучредитель и директор экономических программ аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин подчеркнул: от слишком крепкой гривни страдает, в первую очередь, госбюджет.

"В принципе, стабильный курс гривни – не плохо для экономики. Плохо – неэффективное планирование, от которого отталкивались внешние и внутренние инвесторы и украинский бизнес. Для украинского бизнеса, который работает в украинской валюте, крепкая гривня – это не проблема. Украина также является импортером энергоресурсов. Для производителей продукции с импортной составляющей (например, мы импортируем порядка 70% моторного топлива, газ) крепкая гривня – это плюс, потому что себестоимость будет снижаться. А вот доходы экспортеров в гривне будут снижаться. Соответственно, будут снижаться поступления в бюджет и их прибыль. И это отразится в целом на экономической системе", – объяснил Амелин.

Читайте также: Доллар в августе: какого курса ждать и чем опасна слишком сильная гривня

Некоторые специалисты также опасаются, что излишнее укрепление гривни летом приведет к чрезмерным скачкам курса осенью и зимой.

Напомним, в бюджете на 2019 год заложен курс доллара 29,4 грн (на конец года). Среднегодовой курс разными экспертными организациями прогнозировался в интервале 27,4-31 грн за доллар. Впрочем, что в 2018 году реальный курс также оказался намного ниже того, что закладывался в бюджет (27,69 грн на конец года вместо 30,1 грн).

Подробнее о ситуации с курсом доллара в Украине читайте на сайте "Сегодня" - Доллару не дали упасть ниже 25 грн: удержит ли он позиции

Новости "Сегодня" также выяснили, как курс доллара повлиял на цены на продукты в Украине. Подробности узнавайте из нашего сюжета:

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Источник: Сегодня

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