Цифровое будущее Украины: почему безнал еще не победил

/ Фото: Pixabay

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Одна из задач нового украинского правительства на ближайшие три года – войти в ТОП-3 в сфере открытых данных. Это один из компонентов построения "Украины в смартфоне". Другая цель – развитие cashless-экономики, то есть переход на безналичные расчеты, внедрение бесконтактной оплаты и т.д.

Пока Украина в этом плане не отстает от мирового тренда. Однако те проблемы, которые мешали развитию cashless-экономики пару лет назад, по-прежнему остаются. Что нужно для развития финтеха в Украине и на какие вызовы вынуждена будет отвечать банковская сфера, сайту "Сегодня" рассказали участники Visa Cashless Forum.

Банк "в кармане"

Национальный банк (НБУ) рапортует: в Украине стремительно растет популярность оплаты покупок карточкой или через смартфон. Дескать, это быстро, удобно, и, конечно, модно. Уже почти половина операций происходит по безналу.

"Доля безналичных расчетов платежными картами почти достигла 50%. По количеству безналичных операций – еще больше. 8 из 10 операций с платежной карточкой – безналичные", – сказал заместитель председателя НБУ Сергей Холод.

При этом украинцы охотно прощаются с традиционными правилами взаимоотношений с банками. Желающих посещать отделения становится все меньше, а пользователей интернет-банкинга – все больше.

"В 2014 году только 20% транзакций происходили через дистанционные каналы, а 80% – через кассу отделений. Теперь 87% идут через дистанционные каналы, и только 13% – через кассу", – поделился статистикой председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный.

По его словам, именно банковская сфера – и в Украине, и по всему миру – наиболее открыта к внедрению техно-инноваций.

"За последние 5 лет банкинг стал драйвером процессов диджитализации украинской экономики <…> Мы находимся на старте большого, очень мощного рывка, но для этого необходимы инфраструктурные вещи", – сказал он.

Новости "Сегодня" расспросили киевлян о безналичных расчетах

Проблемы доступа

Откровенно говоря, тяжело экстраполировать атрибуты cashless-экономики на реалии украинских сел. Ведь до сих пор есть деревни, где чтобы позвонить, нужно "словить сеть" – забраться на возвышение.

"Для развития финансовых услуг все еще важны два больших фактора. Первое – это развитие мобильной связи, – объяснил Андрей Логвин, генеральный директор маркетплейса Kasta.ua. – В регионах широкополосной мобильной связи еще нет. И, думаю, следующие год-два этот вопрос еще будет актуальным".

Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Еще один фактор – психологический. Ведь расширение cashless можно провести и за счет привлечения населения на периферии. Однако для этого бизнесу нужно работать на ментальном уровне – над повышением финансовой грамотности потенциальных потребителей.

Так что физические отделения банков, что бы ни говорили финтех-визионеры, еще не скоро уйдут в историю, ведь население банально нуждается в коучах – работниках финучреждений.

"Эти процессы не настолько просты, чтобы с минимальными усилиями со стороны клиента подключить его к сервисам. И в этом вопросе отделение, то есть физический контакт, работает неплохо", – сказал председатель правления ПУМБ Сергей Черненко.

Прозрачный бизнес – рупор преобразований

Вторым крупным сдерживающим фактором для развития cashless в Украине является теневая экономика.

"До тех пор, пока в Украине продукт будет появляться контрабандным путем, пока никто не будет платить налоги, – будет и мотив дальше по всей цепочке торговцам рассчитываться кешем", – отметил бизнесмен Андрей Логвин.

Сопротивление переходу на безнал, как правило, оказывают те предприниматели, которые привыкли работать вне закона. Ведь с безналичными расчетами тяжелее скрывать реальные обороты, а значит – сложнее избежать налогообложения. Для этого налоговая уже предложила расширить применение РРО(регистраторов расчетных операций). Ведомство выступило с инициативой распространить норму об обязательном РРО на предпринимателей 2-4 группы упрощенной системе налогообложения. Это решение вместе с законом о кешбэке поможет побороть теневые обороты, считают налоговики.

"Мы выдержали давление относительно обязательной выдачи бумажного чека. Это не просто обязательно – это критично для индустрии. Почему уменьшится количество мошенничеств и теневой экономики? Потому что фискализация будет происходить на сервере ГНС (Государственной налоговой службы. – Ред.). А сегодня фискализация проходит на фискализаторе кассового аппарата и с этими фискализаторами можно с помощью современных технологий сделать все, что душа пожелает", – сказал руководитель ГНС Украины Сергей Верланов.

На ряду с этим анонсировали еще одну опцию для бизнеса – возможность обойтись без физического оборудования, в том числе кассовых аппаратов.

"Парламент принял закон о внесении изменений в регулирование применения РРО, которое позволит использовать программное РРО – новейшее, бесплатное, которое может быть объединены с POS-терминалом прямо в вашем телефоне. Мне кажется, это будет прорыв на тактильном уровне в отношениях между налоговой, государством, гражданами и предпринимателями", – сказал чиновник.

Как мы ранее писали, мелкий бизнес не поддерживает такие инициативы.В итоге реализация плана налоговых изменений оказалась под вопросом. В Раде уже зарегистрировали документы об отмене упомянутых законопроектов.

/ Фото: Pixabay

Банкиры добавляют: существенно ускорить процесс цифровизации экономики может приход крупных иностранных игроков в сфере финтеха на украинский банковский рынок. Такие компании будут создавать и конкуренцию, и кооперацию для обмена передовым опытом, говорят эксперты. Однако такому развитию событий препятствуют не только законодательные ограничения.

"Сдерживающим фактором для прихода таких игроков является в первую очередь то, что наш рынок очень маленький, очень бедный. Тут и местным игрокам тяжело: вроде бы и население большое, но оно очень бедное", – посетовал Сергей Черненко.

Новые достижения – новые вызовы

В целом для развития диджитализации, необходимо решить несколько стратегических задач:

расширение мобильного покрытия;

борьба с контрабандой;

повышение финграммотности и материального уровня населения.

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"Если действительно будет создана благоприятная экосистема, если будут созданы возможности и льготы для бизнеса на государственном уровне, то эта структура и экосистема начнут работать лучше", – резюмировала Ольга Горбановская, руководитель практики Human Capital EY Ukraine.

А вот смоделировать целостный образ банковской сферы в Украине на среднесрочную перспективу – задача сложная, говорят эксперты. Есть мысль, что со временем банковские отделения уйдут в историю, что они откажутся от платежной функции… Но, пожалуй, все участники рынка пока сходятся лишь на мысли, что развитие финтеха и банкинга в ближайшее время ускорится. А значит – эти сферы должны научиться отвечать на новые вызовы.

"Вопрос защиты данных будет в ближайшие 20-30 лет – катастрофически важная задача, – сказал заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован. – Банки сегодня защищены против атак сегодняшнего дня. Надеюсь, они будут очень быстро решать свои задачи, связаны с защитой данных, тратить больше времени и усилий, чтобы защитить потребителей. Пока что все нормально, против сегодняшних рисков все работает, а с завтрашними рисками банкам нужно будет гораздо быстрее изменять операционные системы".

Напомним, ранее новости "Сегодня" также писали, что, по словам нового премьер-министра Алексея Гончарука, Украина с 1 октября должна полностью отказаться от бумажного документооборота. Такую задачу он поставил перед министром Кабинета министров Дмитрий Дубилетом 2 сентября.

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