Доллар держит планку: эксперт объяснил, чего ждать от курса в Украине

Доллар после роста в официальных курсах НБУ 15 июля на межбанковском валютном рынке Украины торгуется на уровне 27,11 гривни в продаже. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

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По словам эксперта, такая динамика наблюдается на фоне того, что президент Украины Владимир Зеленский намерен до конца недели внести в Верховную Раду кандидатуру на пост главы Нацбанка, а глава МВФ напомнила Зеленскому, что независимость Нацбанка — ключевое условие для получения кредитов Фонда.

"Накануне рынок испытал давление со стороны нерезидентов, выводящих дивиденды и доходы, однако во второй половине дня спрос спал. Помимо дивидендов, нерезиденты продолжают закрывать свои позиции по ОВГЗ, и продавать бумаги на вторичном рынке. Размещение показало, что спрос на долговые бумаги минимальный, и уже не первую неделю нет активных покупок. В ответ на это, НБУ и Минфин в перспективе могут ужесточить кредитно-денежную политику, особенно с учетом ускорения инфляции", – считает аналитик.

При этом он прогнозирует, что принятие закона о легализации казино окажет позитивное влияние на валютный рынок, так как может активизировать инвестиции в игровую индустрию.

"В остальном рынок остается вялым, объемы низкие. Вероятно, в ближайшее время гривня останется в диапазоне 27-27,15 гривен за доллар", – резюмировал Шевчишин.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, почему украинцы больше продают доллары, чем скупают. А о том, что происходило на валютном рынке после отставки главы НБУ, узнавайте из видеосюжета:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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