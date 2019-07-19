Доллар не удержал курс: гривня заметно укрепилась

НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 22 июля

Фото: jcomp / Freepik.

После снижения котировок по доллару на межбанке, на понедельник, 22 июля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара США к гривне:

19.07 22.07 Изменение 1 доллар США 26,03 грн 25,82 грн - 0,21

Таким образом, по сравнению со значениями 19 июля, курс доллара упал на 21 копейку после роста на 17 копеек днем ранее. При этом "зеленый" вновь опустился ниже психологической отметки в 26 гривен, выше которой продержался лишь день. И все же за неделю с 15 по 22 июля доллар немного вырос в цене – на шесть копеек.

К слову, ранее эксперт объяснил сайту "Сегодня", как выборы изменят курс доллара в Украине.

Кроме того, новости "Сегодня" призывают украинцев быть максимально осторожными при покупке и продаже валюты. ТОП самых наглых афер – в сюжете наших журналистов:

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4% .

. Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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