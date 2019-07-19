Сделать стартовой
26,03
29,2
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Финансовые новости

Доллар не удержал курс: гривня заметно укрепилась

19 июля, 15:57

НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 22 июля

Фото: jcomp / Freepik
Фото: jcomp / Freepik.

После снижения котировок по доллару на межбанке, на понедельник, 22 июля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара США к гривне:

19.0722.07Изменение
1 доллар США26,03 грн25,82 грн - 0,21

Таким образом, по сравнению со значениями 19 июля, курс доллара упал на 21 копейку после роста на 17 копеек днем ранее. При этом "зеленый" вновь опустился ниже психологической отметки в 26 гривен, выше которой продержался лишь день.  И все же за неделю с 15 по 22 июля доллар немного вырос в цене – на шесть копеек. 

К слову, ранее эксперт объяснил сайту "Сегодня", как выборы изменят курс доллара в Украине.

Кроме того, новости "Сегодня" призывают украинцев быть максимально осторожными при покупке и продаже валюты. ТОП самых наглых афер – в сюжете наших журналистов:


Читайте также

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег доллар, НБУ, курс, гривня, курс доллара

Вы сейчас просматриваете новость " Доллар не удержал курс: гривня заметно укрепилась". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Безналичный доллар резко просел: аналитики назвали причины

Сегодня, 12:48

Гривня заметно укрепилась в начале торгов на межбанковском валютном рынке

Нацбанк снизил учетную ставку: эксперты назвали последствия

Сегодня, 08:52

Финансисты по-разному оценивают влияние ставки на доходность по ОВГЗ

В НБУ дали оценку вкладам иностранных инвесторов в гособлигации

Вчера, 19:26

В регуляторе назвали стабильной ситуацию по срокам погашения этих ценных бумаг

Маркарова прокомментировала снижение учетной ставки

Вчера, 18:14

Она напомнила об ожиданиях относительно заимствований и поступлений от приватизации

Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают

30 нескучных вопросов ребенку вместо "Как дела в школе"

Прекрасная жена новой звезды сборной Бразилии Эвертона

Взлет на 52%: Эксперт рассказал о самых «золотых» овощах

Говорят, в раю показывают фото болельщиц «Шахтера». Не грешите

С каждым днем Алматы все ближе к созданию «умного» города

6 причин, почему взвешиваться каждый день полезно

«Форсаж: Хоббс и Шоу»: команду фильма пополнит Киан Ривз

Asus ProArt PA27UCX — монитор с сертификатом DisplayHDR 1000

Железный человек и Капитан Америка смогут вернуться в "Марвел"

Даже 1 финик вызывает необратимый процесс в организме

15 красавиц российского кино

Почем отдых в Украине: цены и самые популярные направления в 2019 году

Сегодня, 07:00

Экономнеделя на двоих на наших курортах стартует от 2,5 тысячи грн, а люкс — от 22 тысяч

Летняя экономия аукнется к зиме: как скажется на платежках снижение цены на газ

Вчера, 07:14

Газ упал в цене еще на 65 коп. за куб. м. Эксперты: ждем подорожания

Прогноз Минэкономики: что будет, если зарплаты украинцев заметно подрастут

17 июля, 07:51

В правительстве назвали размер средних зарплат на ближайшие 4 года

"Оккупационные войска России покинули хорошо оборудованные позиции": интервью с командующим ООС

17 июля, 07:27

6 мая произошла ротация в руководстве Операции объединенных сил. С какими проблемами столкнулся новый командующий, узнавал сайт "Сегодня"

Ученые предупредили об опасности феномена "голубые слезы"

Осенний рост цен: Эксперты дали прогноз

Банкиры говорят о возможном снижении ставок и дают советы
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь