Доллар растет: НБУ вновь "уронил" курс гривни

Нацбанк определил, сколько будет стоить американская валюта 15 августа

На вторник, 15 августа, Национальный банк Украины установил такой курс доллара США к гривне:

14.08 15.08 Изменение 1 доллар США 27,34 грн 27,45 грн + 0,11 грн

Таким образом, по сравнению с сегодняшними значениями, курс доллара вырастет на 11 копеек. Сегодня, 14 августа, доллар в Украине подорожал до зимнего уровня.

Ситуацию на валютном рынке страны, по словам аналитиков, усугубил обвал турецкой лиры. Кризис в Турции, как отмечают эксперты, подкосил валют стран с развивающимися рынками, а также ударил по стоимости евро. Как рассказал сайту "Сегодня" старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб, на этом фоне курс доллара в Украине поднимется еще выше.