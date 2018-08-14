Доллар растет: НБУ вновь "уронил" курс гривни
Нацбанк определил, сколько будет стоить американская валюта 15 августа
На вторник, 15 августа, Национальный банк Украины установил такой курс доллара США к гривне:
|14.08
|15.08
|Изменение
|1 доллар США
|27,34 грн
|27,45 грн
|+ 0,11 грн
Таким образом, по сравнению с сегодняшними значениями, курс доллара вырастет на 11 копеек. Сегодня, 14 августа, доллар в Украине подорожал до зимнего уровня.
Ситуацию на валютном рынке страны, по словам аналитиков, усугубил обвал турецкой лиры. Кризис в Турции, как отмечают эксперты, подкосил валют стран с развивающимися рынками, а также ударил по стоимости евро. Как рассказал сайту "Сегодня" старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб, на этом фоне курс доллара в Украине поднимется еще выше.
Ранее эксперты также спрогнозировали, чего ждать от курса доллара осенью:
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине должен стоить 8,9 гривни.
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