Доллар в Украине подешевел

Сегодня, 17:25

Нацбанк установил стоимость "зеленого" на 18 сентября

Доллар в Украине подешевел
Автор фото: Данил Павлов, "Сегодня"

На вторник, 18 сентября, Национальный банк Украины установил такой курс доллара США к гривне:    

17.09 18.09 Изменение
1 доллар США 28,15 грн 28,12 грн -  0,03 грн

Таким образом, по сравнению с сегодняшними значениями, курс доллара снизился на три копейки, вернувшись к пятничным значениям. На прошлой неделе гривня беспрерывно укреплялась с понедельника, но в перед выходными курс доллара в Украине вернулся к росту. В целом, выше 28 гривен доллар не поднимался в цене с конца января 2018 года. 

Как ранее поясняли "Сегодня" аналитики, удешевление американской валюты было ситуативным – оно вызвано избытком долларов на рынке. Валюту  начали продавать экспортеры, закупая гривню для хоздеятельности.

Ранее в НБУ спрогнозировали курс доллара на конец 2018 года и пообещали сделать все возможное для стабилизации ситуации в пределах, которые будут удовлетворять условиям развития экономики. Эксперты при этом разошлись во мнениях касательно причин падения гривни. 

  

 


Напомним, сайт "Сегодня" собрал ТОП фактов о девальвации гривни, а специалисты рассказали украинцам, как сохранить сбережения в условиях падения гривни:

Как сообщалось, стратегия управления государственным долгом Украины предполагает укрепление курса гривни в 2019 году до 29,4 грн/долл после ожидающихся в 2018 году 30,1 грн/долл. В 2020 году ожидается снижение курса гривни до 30,2 грн/долл. При этом НБУ отказался "подтягивать" курс доллара до заложенных в бюджете-2018 30 гривен.

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года. 
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине должен стоить 8,9 гривни.
доллар, НБУ, курс, гривня, курс валют, курс гривни, курс доллара

Вы сейчас просматриваете новость "Доллар в Украине подешевел". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Финансы

Фото: пресс-центр НБУ

Эксперт дал прогноз по курсу доллара на неделю

Сегодня, 14:48

Перед выходными гривня снова начала снижаться, но это ненадолго, считает специалист

Экономика

Стало известно, какой курс доллара закладывают в бюджет-2019

Сегодня, 13:21

Прогнозный показатель оказался ниже, чем ждали в текущем году
Загрузка...

Экономика

Фото: AFP

В НБУ ждут нового транша от МВФ

14 Сентября, 15:16

Переговоры властей с миссией Международного валютного фонда продолжаются

Экономика

Цены в Украине замерли, а уровень бедности вырос: цифры недели

14 Сентября, 20:01

Украина договорилась с ЕС о финансовой помощи, а банки наращивают долги перед НБУ
Загрузка...