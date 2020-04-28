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Доллар в Украине стал дешевле, а евро подорожал

28 апреля, 08:41

Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал стоимость украинской валюты к доллару и евро

На вторник, 28 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,10 грн;
1 евро – 29,42 грн;
10 российских рублей – 3,65 грн.

Таким образом, по сравнению со вчерашними значениями курс доллара снизился на четыре копейки после роста на 13 копеек в предыдущий банковский день. За неделю – с 21 по 28 апреля – национальная валюта ослабла по отношению к американской на две копейки.

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Курс евро при этом сегодня вырос на девять копеек после повышения на 19 копеек в предыдущий банковский день. Стоимость 10 российских рублей повысилась на копейку.

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Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием. В понедельник, 27 апреля, доллар снизился в цене на три копейки в покупке и продаже. Американская валюта завершила торги на уровне 27,07/27,11 грн (покупка/продажа). Евровалюта подорожала на девять копеек в покупке и 10 – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 29,36/29,40 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

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В тренде
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Ранее эксперты также объяснили сайту "Сегодня", куда пойдет курсовой тренд перед майскими праздниками – вверх, вниз, или останется стабильным. А о том, будет ли Нацбанк включать печатный станок для наполнения казны, узнавайте из видео:

Видео: НБУ

Прогнозы курса доллара

Изначально в госбюджете-2020 расчеты производились, исходя из курса доллара на конец 2020 года на уровне 27,5 грн/долл., однако курс доллара в бюджете-2020 изменен на 29,5 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

В последнем прогнозе МВФ указано, что к концу 2020-го курс доллара в Украине составит 27,72 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам МВФ, опустится до 28,70 грн/долл. В 2022 году курс составит 29,67 грн/долл., в 2023-м – 30,64 грн/долл. А к 2024-му курс составит на конец года 31,61 грн/долл. Впрочем, и этот прогноз в ближайшее время может быть пересмотрен из-за того, что в мире начался экономический кризис, спровоцированный пандемией коронавируса.

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  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.
  • Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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