/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

В пятницу, 9 августа, безналичный доллар после утреннего падения к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины возобновил рост. Об этом сайту "Сегодня" сообщили аналитики информационно-финансового портала IBC.ua.

Межбанк открылся с ценой 25,15-25,30 грн за доллар. В первой половине дня "зеленый" просел на 10-22 копейки, но уже к закрытию возобновил рост и прибавил 14-16 копеек, вернувшись к показателям 25,19-25,24 грн.

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Курс евро стартовал на валютном рынке с отметки 28,13-28,30 грн и к закрытию торговался по 28,22-28,28 грн.

Российский рубль открыл торги с ценой 0,3865-0,3890 грн и к закрытию межбанка упал до 0,3851-0,3861 грн.

В тренде Доллар вновь устремился вверх: итоги дня на межбанке

Новости "Сегодня" сообщали, что 8 августа безналичный курс гривни повысился: за день торгов "зеленый" потерял в цене 4-11 копеек и к закрытию валютного рынка его стоимость составила 25,21-25,24 грн.

В то же время Национальный банк на понедельник, 12 августа, понизил официальный курс американской валюты к гривне: стоимость "зеленого" установлена на отметке 25,09 грн.

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О рекордном июльском укреплении гривни и его причинах узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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