Доллар перестал расти: НБУ установил официальный курс гривни

На четверг, 16 августа, Национальный банк Украины установил такой курс доллара США к гривне:

15.08 16.08 Изменение 1 доллар США 27,45 грн 27,44 грн + 0,11 грн

Таким образом, по сравнению с сегодняшними значениями, курс доллара снизится всего на копейку. Сегодня, 15 августа, курс доллара вырос на 11 копеек.

Ситуацию на валютном рынке страны, по словам аналитиков, усугубил обвал турецкой лиры. Кризис в Турции, как отмечают эксперты, подкосил валюты стран с развивающимися рынками, а также ударил по стоимости евро. Как прогнозируют эксперты, на этом фоне курс доллара в Украине поднимется еще выше.