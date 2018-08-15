Доллар перестал расти: НБУ установил официальный курс гривни
Нацбанк определил официальную стоимость "зеленого" на 16 августа
На четверг, 16 августа, Национальный банк Украины установил такой курс доллара США к гривне:
|15.08
|16.08
|Изменение
|1 доллар США
|27,45 грн
|27,44 грн
|+ 0,11 грн
Таким образом, по сравнению с сегодняшними значениями, курс доллара снизится всего на копейку. Сегодня, 15 августа, курс доллара вырос на 11 копеек.
Ситуацию на валютном рынке страны, по словам аналитиков, усугубил обвал турецкой лиры. Кризис в Турции, как отмечают эксперты, подкосил валюты стран с развивающимися рынками, а также ударил по стоимости евро. Как прогнозируют эксперты, на этом фоне курс доллара в Украине поднимется еще выше.
Ранее эксперты также спрогнозировали, чего ждать от курса доллара осенью:
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине должен стоить 8,9 гривни.
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