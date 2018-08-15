Гривня в пике: курс доллара в Украине вновь вырос
Официальная стоимость евро и рубля тоже увеличилась
На сегодня, 15 августа, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:
1 доллар США – 27,45 грн;
1 евро – 31,31 грн;
10 российских рублей – 4,11 грн.
Таким образом, по сравнению со вчерашними значениями, курс доллара вырос на 11 копеек. Так дорого доллар не стоил с начала февраля 2018 года, а, как известно, именно в феврале традиционно фиксируются рекордные значения курса "зеленого".
Ситуацию на валютном рынке страны, по словам аналитиков, усугубил обвал турецкой лиры. Кризис в Турции, как отмечают эксперты, подкосил валюты стран с развивающимися рынками, а также ударил по стоимости евро. Как прогнозируют эксперты, на этом фоне курс доллара в Украине поднимется еще выше.
Курс евро вырос на 13 копеек после падения на фоне турецкого кризиса.
Стоимость 10 российских рублей выросла на 11 копеек.
Во вторник, 14 августа, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины повысился на девять копеек в покупке и в продаже. Безналичная американская валюта торговалась на уровне 27,43/27,47 грн (покупка/продажа). Стоимость евро установилась на отметках 31,23/31,27 грн, понизившись на копейку. Сегодняшние торги еще не начались.
Прогнозы курса доллара на 2018 год
Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2018 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 29,3 грн/долл., в 2019 – 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Но в бюджете на 2018 год указано, что расчеты производились, исходя из курса 30,1 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ уверяют – этот курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания "подушки безопасности".
Согласно "Прогнозу экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы", разработанному в Минэкономразвития, по итогам 2018 года ожидается снижение курса гривни c 28,1 грн/долл. до 28,5 грн/долл. (плюс-минус 1 грн) с последующим ослаблением до 29,4 грн/долл. (плюс-минус 2 грн) на конец 2019 года. По расчетам МЭРТ, гривня девальвирует до 30,7 грн/долл. (плюс-минус 2 грн) к концу 2021 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине должен стоить 8,9 гривни.
Кроме того, ранее эксперты рассказали, чего ждать от курса доллара осенью:
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