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Еще 200 миллионов долларов: Нацбанк рассказал, сколько стоило удержать гривню "на плаву" в среду

18 марта, 23:01

Виктория Подолянец

Нацбанк поддерживает стабильность национальной валюты

18 марта Национальный банк, который не планирует вводить валютные ограничения, принимал активное участие в торгах на межбанковском валютном рынке. Об этом рассказали в пресс-службе НБУ.

"Мы продали 200 млн долларов для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний, не фиксируя курс на определенном уровне, как и предусматривает режим гибкого курсообразования", – сообщили в пресс-службе.

И добавили: спрос на валюту продолжает преобладать предложение вследствие ухудшения настроений участников рынка из-за распространения в мире коронавируса.

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"Психологический фактор остается ключевым двигателем ослабления гривны в последние недели", – отметили в Нацбанке.

Напомним, 17 марта Национальный банк, который смягчил требования к банкам на время карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса, продал 300 млн долларов.

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Банковская система Украины работает в обычном режиме и обладает достаточным объемом средств для обслуживания клиентов и выполнения всех операций. Такое заявление 17 марта сделала первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова на брифинге. При этом она призвала клиентов банков по возможности воздержаться от посещения банковских отделений для сохранения здоровья, используя дистанционные сервисы, поскольку купюры могут способствовать распространению вируса.

А новости "Сегодня" подробно рассказывали о том, как проводят процесс обеззараживания купюр.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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доллар НБУ гривня коронавирус

Источник: Сегодня

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