Стало известно, сколько валюты продали во вторник

Спрос на валюту высокий вследствие плохих новостей о распространении в мире коронавируса

17 марта Национальный банк, который смягчил требования к банкам на время карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса, принимал активное участие в торгах на межбанковском валютном рынке. Об этом рассказали в пресс-службе НБУ.

"Мы продали 300 млн долларов для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний. В то же время, как и предусматривает режим плавающего валютного курса, мы не фиксируем его на определенном уровне и не меняем тренд, который определяется рынком", – заявили в Нацбанке.

И добавили, что спрос на валюту превышает предложение вследствие ухудшения настроений участников рынка из-за распространения в мире коронавируса. Самые активные участники валютного рынка – украинские компании. Населения и иностранные инвесторы формируют значительно меньший спрос на валюту.

Национальный банк имеет достаточно накопленных резервов для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний, вызванных психологическим фактором.

"Мы не планируем вводить валютные ограничения, и будем придерживаться последовательной политики на валютном рынке", – подчеркнули в НБУ.

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Там отметили, что в прошлом году ситуация на валютном рынке была благоприятной, наблюдался избыток валюты, и для сглаживания колебаний гривни в сторону укрепления Национальный банк выкупил с рынка почти 8 млрд долларов в резервы.

"Поэтому сегодня мы имеем достаточную подушку безопасности, чтобы сглаживать колебания гривны уже в другую сторону", – рассказали в пресс-службе регулятора.

В целом, международные резервы Украины составляют около 25 млрд долларов, что пока позволяет продолжать валютные интервенции при необходимости и нести обязательства по внешним долгам.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Национальный банк Украины продолжил проводить интервенции по продаже валюты для сглаживания чрезмерных колебаний, и 16 марта продал 238 млн долларов.

Также мы рассказывали, что экономика Украины более подготовлена к кризису, чем это было в 2007 и 2014 годах. В НБУ полагают, что банковский сектор полностью очищен, ликвидный и хорошо капитализирован.

Эксперты Goldman Sachs и Morgan Stanley считают, что пандемия коронавируса уже спровоцировала мировую рецессию. Они пересмотрели прогнозы о том, что замедления мировой экономики удастся избежать.

Распространение коронавируса в мире повлияло на украинскую экономику. Валовый внутренний продукт Украины в январе 2020 года сократился на 0,5%, что случилось впервые с 2016 года.

Украина намеревалась выполнить остающиеся два из восьми предварительных условий для старта новой программы с Международным валютным фондом в течение ближайших двух-трех недель.

Напомним, бюджет-2020 предполагал, что ВВП Украины в 2020 году вырастет на 3,7%, а годовая инфляция составит 5,5%:

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