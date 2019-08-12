Фактор юаня: как торговая война Китая и США влияет на гривню

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Торговая война между Китаем и США, которая уже отразилась на рынке нефти, похоже, не перерастет в валютную войну. По крайней мере это следует из заявления главы Белого дома Дональда Трампа о том, что США не намерены ослаблять курс доллара в ответ на рекордную девальвацию юаня Народным банком Китая (НБК).

В свою очередь, действия НБК по стабилизации юаня позитивно отражаются на гривне. Об этом сайту "Сегодня" рассказал глава EXANTE Украина Владимир Позний.

"Народный Банк Китая предпринимает усилия по стабилизации курса китайского юаня к доллару, что успокаивает мировые рынки. Действия НБК по стабилизации собственной валюты помогают мировым рынкам и возвращают спрос на такие высокодоходные валюты, как украинская гривня", – сказал он.

Аналитик напомнил, что пара гривня-доллар сползла к отметке в 25 грн после скачка к 25,5 грн в начале прошлой недели. Действия центробанка Китая помогают сохранить интерес нерезидентов к украинским ОВГЗ, что и приводит к укреплению гривни.

"Спрос на гривню отмечается на фоне чрезвычайно высокой доходности облигаций в национальной валюте из-за высокой ставки НБУ. В периоды всплеска рыночных страхов инвесторы продают гривню без оглядки на доходность, но как только рынки успокаиваются, интерес к высокодоходным бумагам быстро восстанавливается", – объясняет эксперт.

В целом, прогноз курса гривни сильно зависит от комментариев вокруг торговых конфликтов, продолжает Позний. Он допускает дальнейшее усиление нервозности, что может отрицательно сказаться на украинской национальной валюте и развернуть ее тренд с роста на снижение. Подобная ситуация наблюдалась в последние три года, когда паре гривня-доллар не удавалось закрепиться на уровне ниже 25 грн, добавил эксперт.

Напомним, американское казначейство и Минфин официально объявили Китай валютным манипулятором. Министр финансов США Стивен Мнучин при этом намерен обратиться к Международному валютному фонду для устранения "созданных Китаем нечестных преимуществ". В МИД Китая уверены, что такое решение лишь усугубит торговые разногласия между странами.

8 августа Народный банк Китая вновь снизил курс юаня до 7,0039 юаня за доллар. Согласно статистике регулятора, это минимальное значение с 21 апреля 2008 года. Прошлый антирекорд был установлен накануне, 7 августа, когда НБК снизил курс до минимума с 15 мая 2008 года. В целом юань находится на рекордно низком за 11 лет уровне.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты с 1 сентября начнут вводить дополнительные пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимостью 300 млрд долларов. В ответ Китай начал отказываться от импорта сельхозпродукции из США.

Президент Владимир Зеленский в мае обсудил развитие сотрудничества между Украиной и Китаем на встрече с послом этой страны Ду Веем. Подробнее смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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