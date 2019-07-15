Гривня держится: обновлен официальный курс доллара в Украине

НБУ установил стоимость "зеленого" на 16 июля

Фото: Pixabay

На вторник, 16 июля, Национальный банк Украины (НБУ), который активно покупает валюту на межбанке, установил такой официальный курс доллара США к гривне:

15.07 16.07 Изменение 1 доллар США 25,76 грн 25,74 грн - 0,02

Таким образом, по сравнению со значениями 15 июля, курс доллара понизился на две копейки после снижение на четыре. При этом за неделю - со 9 по 16 июля – доллар вырос в цене на 14 копеек. Ранее эксперт также объяснил сайту "Сегодня", как выборы изменят курс доллара в Украине.

Кроме того, новости "Сегодня" призывают украинцев быть максимально осторожными при покупке и продаже валюты. ТОП самых наглых афер – в сюжете наших журналистов:

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4% .

. Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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