Гривня окрепла: доллар и евро в Украине упали в цене

На пятницу, 12 июня, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 26,60 грн;

1 евро – 30,17 грн;

10 российских рублей – 3,84 грн.

Таким образом, по сравнению со вчерашними значениями, курс доллара снизился на четыре копейки после того, как почти не изменился в предыдущий банковский день. Однако за неделю – с 5 по 12 июня – национальная валюта укрепилась по отношению к американской на 10 копеек.

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Курс евро при этом снизился на 12 копеек после роста на 29 в предыдущий банковский день. Стоимость 10 российских рублей упала на четыре копейки.

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Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием. В четверг, 11 июня, доллар на межбанке вырос в цене на девять копеек в покупке и продаже. Американская валюта завершила торги на уровне 26,66/26,69 грн (покупка/продажа). Евровалюта выросла в цене на 13 копеек в покупке и на 14 – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 30,33/30,37 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

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Напомним, ранее рыночные аналитики объясняли, что будет с курсом доллара после получения Украиной транша МВФ. О программе фонда узнавайте из эксклюзивного интервью телеканала "Украина 24" с премьер-министром Денисом Шмыгалем:

Прогнозы курса доллара

Изначально в госбюджете-2020 расчеты производились, исходя из курса доллара на конец 2020 года на уровне 27,5 грн/долл., однако курс доллара в бюджете-2020 изменен на 29,5 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

Международный валютный фонд (МВФ) обновил прогнозы для Украины в начале июня. Однако в материалах МВФ не указывается актуальный прогноз курса доллара к гривне. Ранее МВФ ожидал, что к концу 2020-го курс доллара в Украине составит 27,72 грн/долл., однако эти данные были опубликованы еще до пандемии коронавируса.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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