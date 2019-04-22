Как Украина выбирала нового лидера: протокол за нарушение для Зеленского и ежик-наблюдатель

Порошенко пообещал, что все будет хорошо, а Зеленский призвал соседей брать с него пример

Фото: AFP

В минувшее воскресенье украинцы определялись, кто будет новым президентом страны — в поединке за булаву во втором туре выборов сошлись действующий президент Петр Порошенко и победитель первого тура шоумен Владимир Зеленский. По данным Национального экзитпола, побеждает Зеленский, за которого проголосовали 73%. У Порошенко — 25,5%.

Первая реакция

Вечером в штабе Зеленского гости под музыку угощались коктейлями и закусками, а команда кандидата шутила и ждала своего лидера. Он явился аккурат к оглашению данных экзитпола. Когда на экране появились рекордные цифры, зал взорвался радостными возгласами, а в воздух взметнулось конфетти.

"Мы сделали это вместе!" — сказал Зеленский после первых объятий и рукопожатий.

И словно на "Оскаре", достал бумажку и начал благодарить своих близких и соратников. Отдельно — уборщиц Оксану и Любу, "которые убирали за всеми, кого я перечислил выше". Кандидат пообещал не подвести, а напоследок обратился к нашим соседям:

"Пока я еще официально не президент, могу сказать как гражданин Украины всем постсоветским странам: посмотрите на нас — все возможно!".

В штабе Порошенко данные экзитпола восприняли сдержанно. Порошенко прибыл в свой штаб после закрытия участков и оглашения первых цифр. Политика встретили овациями.

"Никогда, никогда не сдавайтесь", — заявил он с трибуны.

И пообещал, что из политики не уйдет.

"Я буду бороться за Украину. Потому что наша команда должна защитить достижения, которые мы завоевали. Защитить европейскую и евроатлантическую стратегию", — подчеркнул Порошенко.

Он поблагодарил украинский народ за поддержку и отметил, что "все будет хорошо, а Украина будет великой, успешной страной". Также президент назвал нынешнюю гонку честной и прозрачной.

Вечером, по словам Владимира Зеленского, Петр Порошенко позвонил ему и поздравил с победой.

Как голосовали

Явка по Украине составила 62,06%, это чуть меньше, чем в 1-м туре (62,8%). По регионам активнее всего голосовали во Львовской области — 67,34% избирателей, хуже всего — в Закарпатской — 46,38%. В Киеве явка составила 65,86%. Граждан Украины — крымских татар, приехавших с оккупированной территории Крыма для голосования, было немного. По словам уполномоченного президента по делам крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, 700—800 человек.

"Это далеко и большие риски, поэтому большого количества избирателей из Крыма не ждем. Непосредственно выехали 700—800 человек, также проголосуют около 3500 крымских татар — переселенцев из Крыма", — сказал Джемилев.

На участок в столице, где голосовал Владимир Зеленский, пожаловали Femen. Их обнаженная до пояса представительница, которая, кстати, была в интересном положении, выкрикивала: "Хватит насиловать страну!". На животе у нее было нарисовано свиное рыло, а на груди написано по-английски: "Свинья в мешке". По словам дамы, она агитировала против обоих кандидатов. Ее оттеснила охрана, никто не пострадал.

А Зеленский перед тем, как бросить заполненный бюллетень в урну, показал его на камеры, чем нарушил закон о выборах. В МВД оперативно отреагировали и составили админпротокол. За такое нарушение Зеленскому светит штраф от 510 до 850 грн.

В киевском Доме офицеров, где около полудня голосовал Петр Порошенко, было спокойно. Гарант был одет в костюм и белую рубашку, хотя призывал всех прийти на выборы в вышиванках. А вот его супруга надела полупальто горчичного цвета с вышивкой.

Не обошлось и без смешного. На Полтавщине в селе Гильцы Чернухинского района полицейский "задержал" на избирательном участке ежа и сделал с ним селфи. Как рассказал нам замглавы патрульной полиции МВД Алексей Белошицкий, зверек "просто забежал, пригрелся возле обогревателя и не хотел уходить", за что сельские остряки назвали колючего "наблюдателем". А в Кривом Роге голосовать пришел с отцом 8-летний мальчик Матвей, получивший приглашение на выборы. Он предъявил приглашение и свидетельство о рождении, но проголосовать не смог, поскольку является несовершеннолетним.

Нарушения

Что касается нарушений избирательного законодательства, то в МВД отметили: за вчерашний день копы получили 1245 сообщений о нарушениях (для сравнения: 31 марта их было 1612), открыли 17 уголовных дел и составили 21 админпротокол, в том числе и на кандидата Зеленского, который не отрицал свою вину.

По словам главы Нацполиции Сергея Князева, больше всего было фактов незаконной агитации (146), фотографирования бюллетеней (74) и их повреждения (16). Кроме того, он рассказал об 11 попытках подкупа избирателей и трех попытках вынести бюллетень с участка. Лидеры по сообщениям о нарушениях — Днепропетровская, Донецкая области и Киев.

Регионы: комиссия с опозданием и фото в кабинках

Корреспонденты "Сегодня" выяснили, как голосовали в городах-миллионниках и их регионах. Везде на выборах были задействованы тысячи правоохранителей, обеспечивших порядок. По данным наблюдателей ОПОРЫ, один из участков в Одессе открылся с опозданием из-за припозднившегося председателя и членов избирательной комиссии, на другой локации избиратель получил бюллетень, предъявив ксерокопию паспорта, а не оригинал, что противоречит закону. Были случаи, когда члены комиссии заставляли избирателей удалять фото заполненных бланков, сделанные в кабинке на смартфон. На участке в Овидиопольском районе водитель микроавтобуса получил от комиссии бюллетень, а от копов — админпротокол за агитационную символику одного из кандидатов в президенты на своем авто. В селе Александровка под Одессой на спецучастке в психбольнице №2 наблюдатели зафиксировали признаки принудительного голосования, туда вызвали следственно-оперативную группу.

В Харьковской области все участки области начали работу вовремя и без происшествий. Но в соцсетях распространили фейк о том, что голосовать во втором туре надо не "за", а "против" — ставить галочку предлагали за того, кандидата, которого не поддерживаешь.

В Днепропетровской области по состоянию на 12:00 правоохранители получили 60 сообщений от граждан о нарушении избирательного процесса. А вот в Никополе мужчина подшофе бросил на пол рюкзак, заявив, что в нем бомба. Как позже объяснил, так он решил пошутить.

"Еще один админпротокол составлен на жителя Днепра, который на участке пытался сфотографировать свой бюллетень", — сообщили в отделе коммуникации Нацполиции области.

На избирательных участках наблюдаются те же проблемы, которые горожане отмечали и в первом туре выборов, в частности люди в списках находят свои фамилии с ошибками.

Харьковщина. Все участки открылись вовремя и без нареканий Фото: AFP

Донбасс: "Едем к крестной маме"

Донецкая область стала одним из лидеров по количеству зафиксированных нарушений на избирательных участках в день выборов президента Украины. По информации Нацполиции, чаще всего нарушения были связаны с незаконной агитацией и фотографированием бюллетеней. Также некоторые жители Донецкой и Луганской областей сообщали об отсутствии их в списках избирателей. В целом обстановка была напряженной. В прифронтовой Авдеевке из-за обстрелов явка по состоянию на 15:00 составила всего 20%.

В выборах президента Украины принимали участие и жители оккупированной части Донбасса, которые заранее приехали на подконтрольные территории. Как рассказал "Сегодня" дончанин Олег Пустоселов, неделей ранее он выезжал, чтобы изменить место голосования, в субботу выехал в Мариуполь, чтобы принять участие в выборах, а в воскресенье вернулся домой в Донецк.

"Ехали нормально, все блокпосты работали в штатном режиме. У молодых парней в моем автобусе боевики "ДНР" на блокпосту поинтересовались, куда они едут, на что получили ответ: "К крестной маме в гости". Потом уже в разговоре со мной они сказали, что едут голосовать на выборах президента. Мы пришли к выводу, что в Донецке еще осталось достаточно много проукраински настроенных людей, и многие из них поехали голосовать", — отметил дончанин.

Перед выборами боевики пытались воздействовать на дончан через соцсети, распространяя информацию о закрытии украинских пунктов пропуска и о том, что с 21 апреля на подконтрольную часть Украины не будут никого впускать в течение 10 дней. Однако привыкшие к подобным "вбросам" жители не отреагировали, даже сторонники боевиков упрекали их во лжи. На оккупированной территории "власти" подчеркнуто игнорировали тему украинских выборов, зато в соцсетях кипело бурное обсуждение выборов и переспектив после них.

Мир: вышиванки, селфи и гимн в очереди

За границей на 101 избирательный участок в 72 странах пришли голосовать десятки тысяч украинцев — для них ЦИК передала почти 437 тысяч бюллетеней.

Азия и Австралия

Первыми президента выбирали наши граждане в Австралии. Из-за разницы во времени участок в Канберре открылся по киевскому времени еще в субботу в 23:00. Как и во время первого тура, избирательная комиссия встречала голосующих в вышиванках. Многие избиратели преодолевали сотни километров, чтобы отдать свой голос в австралийской столице. Путь из Мельбурна (700 км от Канберры) на авто занимал около семи часов. Прибывали не только на машинах, но и на мотоциклах. Некоторые с собой приносили национальный флаг.

Не отставали и наши земляки в Азии — соцсети пестрели сотнями селфи с участков в Китае, Японии, Корее и Малайзии. В Сеуле наши соотечественники приходили голосовать семьями, фотографировались с детьми на фоне украинского и корейского флагов. В Пекине фото делали на фоне китайских ваз. В Токио на участке звучала приятная музыка, рассказывают в соцсетях избиратели.

Африка

Не пренебрегли своим гражданским долгом и украинцы в Африке. Свои голоса отдали миротворцы в Конго — там участок открыли в городе Гома.

"Выполнение задач 18-м отдельным вертолетным отрядом на этот день было спланировано таким образом, чтобы каждый мог осуществить волеизъявление", — отметили в команде наших служащих.

Европа

Как и во время первого тура, у наших посольств в Варшаве, Праге, Риме и Вене образовались внушительные очереди из желающих проголосовать. Некоторые — еще за пару часов до старта голосования. В Варшаве, чтобы скрасить людям ожидание, раздавали бесплатные чай и кофе. Из-за того что выборы президента Украины совпали в католической Пасхой, на многих участках работа начиналась с молитвы.

"Я должен был явиться одним из первых, потому что спешу в аэропорт. О том, чтобы не прийти, не могло быть и речи. Я обязан сделать свой выбор", — рассказал "Сегодня" один из украинцев в очереди в Варшавский участок. А другой заявил: "Это у Польши сегодня праздник, а у меня — спасение Украины".

На момент сдачи номера в печать в Польше проголосовали более 2,3 тысячи украинцев.

В Чехии в очереди украинцы хором исполнили гимн Украины. Его первые строчки затянули несколько человек, но уже припев дружно подхватила вся цепочка. В Италии попытались избежать скоплений людей, задействовав волонтеров. На участке украинцы рассказывали "Сегодня", что после голосования пойдут в церковь, что прошедшие дебаты совсем не повлияли на их позицию, а многие украинцы в Италии мечтают вернуться на родину.

Участок в Брюсселе был один на две страны — Бельгию и Люксембург. На нем зарегистрировалось свыше двух тысяч человек.

"Мой голос не должен пропасть, поэтому я не поленился, и выстоял в Киеве три часа в очереди, чтобы получить открепительный талон и проголосовать", — рассказал нам один из избирателей.

Европа. Украинцам пришлось выстоять длинные очереди ради голосования во втором туре

На полюсе — явка в 100%

С явкой в 100% прошли выборы в Антарктиде — на украинской научной станции "Академик Вернадский" проголосовали все 12 полярников. Как сообщила пресс-служба Национального антарктического центра, участок для голосования был организован в баре станции, а сам процесс длился всего около получаса. Кстати, если в первом туре полярники для голосования использовали специальные копии бюллетеней, присланные по e-mail, то вчера, бюллетени были самодельными. ЦИК, в порядке исключения, разрешила полярникам напечатать их самостоятельно в количестве 13 штук — что на 0,5% превышает количество избирателей на этом участке. После окончания голосования члены комиссии составили протокол и отправили его в ЦИК по интернету.

Антарктида. Весь процесс длился всего около получаса

Курьезы выборов

В отличие от первого тура президентских выборов, второй был богаче нестандартными происшествиями. Уже утром "отличился" один из избирателей Конотопа. Он написал на своем бюллетене фамилию политика, который не прошел во второй тур. Это фото он опубликовал на своей странице в соцсети, а спустя несколько часов пожаловался снова же в соцсетях, что его на допрос вызывает местная полиция. На избирательном участке в Кривом Роге одна из избирательниц пришла на участок изрядно выпившей и попыталась съесть выданный ей бюллетень. Представители избирательной комиссии бросились на спасение бюллетеня и в буквальном смысле вырвали надкушенную часть документа. В Кагарлыке Киевской области полиция ринулась искать велосипедиста, который приехал на участок, получил бюллетень, но не бросил его в урну, а сбежал с ним домой. Члены комиссии вызвали копов, те быстро направились к нарушителю домой. Полицейские долго звонили в двери его квартиры, после чего их открыла жена избирателя. Она добровольно отдала правоохранителям два бюллетеня — с первого и второго туров президентских выборов. В соцсетях также были опубликованы бюллетени, на которых один из избирателей написал: "SOS", — а второй: "Боляче".

Кривой Рог. Женщина пыталась съесть собственный бюллетень

Напомним, 21 апреля 2019 года Украина избрала президента. "Сегодня" разобрались, как ковалась историческая победа. Согласно экзит-полам, за Владимира Зеленского проголосовал рекордный процент избирателей.

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