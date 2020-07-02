В Минфине спрогнозировали, что будет с гривней после отставки Смолия

Между тем рынок показал очень острую реакцию на возможную отставку Якова Смолия

В Минфине считают, что резонансное решение главы Национального банка Якова Смолия подать в отставку, которое не на шутку встревожило бизнес, не приведет к существенным колебаниям курса гривни. Об этом министр финансов Сергей Марченко рассказал на брифинге.

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"Я считаю, что нет никаких оснований волноваться за курс в связи с отставкой высокопоставленного чиновника. Мы, возможно, сегодня можем видеть некую турбулентность на рынке, но я считаю, что будут приняты соответствующие решения и, возможно, в ближайшее время все успокоится. Поэтому нет никаких оснований считать, что это решение главы НБУ каким-то образом изменит ситуацию на валютном рынке", – высказал свое мнение Марченко.

Он полагает, что отставка главы центробанка не должна влиять на макроэкономическую стабильность государства, хотя отставка Смолия уже взвинтила курс гривни на безналичном рынке.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что действующий глава НБУ написал заявление об отставке, в котором пожаловался на политическое давление, но не уточнил, о чем конкретно речь. В то же время правление Нацбанка призвало президента Украины, правительство и народных депутатов дать возможность банку выполнять свои функции. В Офисе президента заявили, что приоритетом остается обеспечение независимости НБУ.

Президент подал в парламент представление на увольнение главы Нацбанка. Его сначала должен одобрить комитет Рады, а потом его внесут на рассмотрение в сессионный зал.

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На неожиданное решение Смолия отреагировали и на Западе. Так, "Большая семерка" заявила, что подрыв этой сверхважной институции был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу надежность реформ Украины и их поддержку. В связи с отставкой Смолия МВФ выдвинул требование к Украине.

Международный валютный фонд рассчитывает, что в Украине не будут осуществлять политическое вмешательство в деятельность Национального банка Украины. Нацбанк и в дальнейшем продолжит политику инфляционного таргетирования в рамках режима обменного курса. Об этом прямо говорится в меморандуме, который подписали украинские власти с МВФ в рамках новой кредитной программы.

Все подробности в спецтеме Отставка главы НБУ

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