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Курс доллара побил рекорд за месяц, евро резко вырос в цене

28 мая, 08:41

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал стоимость украинской валюты к доллару и евро

На четверг, 28 мая, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,00 грн;
1 евро – 29,72 грн;
10 российских рублей – 3,80 грн.

Таким образом, по сравнению со вчерашними значениями курс доллара вырос на 10 копеек после повышения на три копейки в предыдущий банковский день. . "Зеленый" не достигал психологической отметки в 27 гривен с 29 апреля, то есть почти месяц. За неделю – с 21 по 28 мая – национальная валюта ослабла по отношению к американской уже на 41 копейку.

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Курс евро при этом вырос еще на 21 копейку после повышения на 19 копеек в предыдущий банковский день. Стоимость 10 российских рублей практически не изменилась.

Читайте также: Доллар пробил психологическую черту: эксперт рассказал, что будет дальше

Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием. В среду, 27 мая, доллар вырос в цене на три копейки в покупке и продаже. Американская валюта завершила торги на уровне 27,95/27,98 грн (покупка/продажа). Евровалюта подорожала на пять копеек в покупке и на шесть – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 29,61/29,64 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

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В тренде
Доллар в Украине подскочил до рекорда за месяц

Напомним, ранее рыночные аналитики объяснили сайту "Сегодня", какие факторы влияют на курс валют в Украине и как заработать на его скачках. Кроме того, покупая впрок валюту, не стоит соблазняться низким курсом – высока вероятность нарваться на жуликов. О самых распространенных аферах при продаже долларов и евро узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

Видео: Сегодня

Прогнозы курса доллара

Изначально в госбюджете-2020 расчеты производились, исходя из курса доллара на конец 2020 года на уровне 27,5 грн/долл., однако курс доллара в бюджете-2020 изменен на 29,5 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

В последнем прогнозе МВФ указано, что к концу 2020-го курс доллара в Украине составит 27,72 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам МВФ, опустится до 28,70 грн/долл. В 2022 году курс составит 29,67 грн/долл., в 2023-м – 30,64 грн/долл. А к 2024-му курс составит на конец года 31,61 грн/долл. Впрочем, и этот прогноз в ближайшее время может быть пересмотрен из-за того, что в мире начался экономический кризис, спровоцированный пандемией коронавируса.

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  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.
  • Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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Источник: Сегодня

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