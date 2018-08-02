Курс доллара в Украине пробил психологическую отметку

На завтра, 3 августа, Национальный банк Украины установил такой курс доллара США к гривне:

01.08 02.08 Изменение 1 доллар США 26,96 грн 27,01 грн + 0,05 грн

Таким образом, по сравнению с сегодняшними значениями, курс доллара вырастет завтра на пять копеек и пробьет к психологическую отметку в 27 грн/долл.

При этом ранее экономисты предупредили украинцев о взлете курса доллара.

В Нацбанке причинами падения гривни назвали перечисление дивидендов за рубеж инвесторами (на 300 млн долларов), продажу ими облигаций госзайма на 1,3 млрд грн, возврат НДС аграриям и закупку ими валюты в связи с началом осенней посевной. Но регулятор обещает удерживать курс. Кроме того, ранее эксперты рассказали, чего ждать от курса доллара осенью: