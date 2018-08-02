Курс доллара в Украине пробил психологическую отметку

Сегодня, 16:29

Нацбанк установил официальную стоимость "зеленого" на 3 августа

Курс доллара в Украине пробил психологическую отметку
Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

На завтра, 3 августа, Национальный банк Украины установил такой курс доллара США к гривне:

  

01.08 02.08 Изменение
1 доллар США 26,96 грн 27,01 грн + 0,05 грн

Таким образом, по сравнению с сегодняшними значениями, курс доллара вырастет завтра на пять копеек и пробьет к психологическую отметку в 27 грн/долл.

При этом ранее экономисты предупредили украинцев о взлете курса доллара

 

 

В Нацбанке причинами падения гривни назвали перечисление дивидендов за рубеж инвесторами (на 300 млн долларов), продажу ими облигаций госзайма на 1,3 млрд грн, возврат НДС аграриям и закупку ими валюты в связи с началом осенней посевной. Но регулятор обещает удерживать курс.

Кроме того, ранее эксперты рассказали, чего ждать от курса доллара осенью:

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года. 
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине должен стоить 8,9 гривни.
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Источник:

"Сегодня"

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