Курс доллара в Украине вырос еще на 12 копеек

На среду, 5 сентября, Национальный банк Украины установил такой курс доллара США к гривне:

04.09 05.09 Изменение 1 доллар США 28,37 грн 28,49 грн + 0,13 грн

Таким образом, по сравнению с сегодняшними значениями, курс доллара повысится еще на 12 копеек. В целом выше 28 гривен доллар не поднимался в цене с конца января 2018 года.

Ранее в НБУ спрогнозировали курс доллара на конец 2018 года и пообещали сделать все возможное для стабилизации ситуации в пределах, которые будут удовлетворять условиям развития экономики.

Также НБУ официально объяснил взлет курса доллара в Украине. Кроме того, эксперты спрогнозировали, каким будет курс доллара осенью и посоветовали украинцам, как сохранить сбережения в условиях девальвации гривни:





Как сообщалось, стратегия управления государственным долгом Украины предполагает укрепление курса гривни в 2019 году до 29,4 грн/долл после ожидающихся в 2018 году 30,1 грн/долл. В 2020 году ожидается снижение курса гривни до 30,2 грн/долл. При этом НБУ отказался "подтягивать" курс доллара до заложенных в бюджете-2018 30 гривен.