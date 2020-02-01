Курс на 26: что будет с долларом на следующей неделе

Фото: flickr.com

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Уходящая неделя ознаменовалась резким ростом курса доллара в Украине. Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин и руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин – разъяснят причины такого изменения курса и спрогнозируют тренд на следующую неделю. Надеемся, что это поможет нашим читателям правильно распорядиться своими сбережениями.

Что произошло с курсом за неделю

С 25 по 31 января курс доллар довольно активно укреплялся, в итоге перешагнув психологическую отметку в 25 грн впервые за три месяца.

Каждый день курс наличного доллара повышался, сперва плавно – на 10-12 коп. в день, потом более стремительно – уже на 15-20 коп., после чего снова замедлил свой рост. В итоге за 7 дней наличная гривня ослабела сразу на 62 коп. В цифрах курс изменился с 24,21 до 24,83 грн/долл. Если учесть, что за предыдущую неделю гривня потеряла всего 8 копеек, выходит, что темпы девальвации ускорились примерно в 8 раз.

Официальный курс безналичного доллара, установленный Нацбанком, за неделю изменился с 24,52 до 24,92 грн/долл., то есть гривня потеряла еще 40 копеек, или 1,6% стоимости.

Главные причины изменений

По словам экспертов, на курс гривни повлияло то, что Нацбанк сообщил о снижении с 31 января учетной ставки рефинансирования (процент, под который он одалживает деньги коммерческим банкам) сразу на 2,5% – с 13,5% до 11%.

"Регулятор начал выполнять то, что нужно экономике Украины, – констатировал Пендзин. – Конечно, если бы учетная ставка была снижена вдвое, это намного больше встряхнуло бы валютный рынок и повлияло на курс гривни. Но дальнейшее снижение впереди".

Андрей Шевчишин отметил, что размещаемые Минфином в минувший вторник гривневые облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) не вызвали у зарубежных инвесторов того интереса, на который рассчитывали.

"У нерезидентов накопилось достаточно гривни, и они не продавали валюту, – отметил Андрей Шевчишин. – Также на межбанке повысился спрос на валюту и его не смогли удовлетворить даже интервенции Нацбанка, в итоге курс устойчиво рос и дошел, как и ожидалось, до 25 грн за доллар".

По словам эксперта, разочарование от неактивного размещения ОВГЗ стало главным фактором для ослабления гривни, но масла в огонь подлил Нацбанк: он не только снизил учетную ставку, но и сообщил о более агрессивном ее снижении.

"Такое ослабление кредитной политики не нравится инвесторам, так как уменьшает доходность их вложений. Усилил доллар и коронавирус – он повлиялна снижение деловой активности, инвестиции стали переводиться из акций компаний в более надежные активы, это золото и доллар, который от этого дополнительно укрепился", – разъяснил Андрей Шевчишин.

Чего ожидать на будущей неделе

Эксперты опасаются, что без вмешательства Нацбанка гривня продолжит дешеветь так же быстро и через неделю может быть даже 26 грн/долл.

"На следующей неделе тренд на ослабление гривни к доллару сохранится, причем она будет дешеветь примерно такими же темпами, как и ранее, то есть на 10-15 коп. в день, если Нацбанк не выйдет на межбанковский рынок с интервенциями валюты, чтобы уменьшить скорость девальвации, – прогнозирует Олег Пендзин. – Но в любом случае тенденция постепенного ослабления гривни продолжится. Напомню, в бюджете на 2020 год заложен среднегодовой курс 27 гривен за доллар. И не сомневаюсь, что он, в отличие от предыдущих лет, будет достигнут, так как Нацбанк сейчас действует в унисон с Минфином".

Андрей Шевчишин также говорит, что доллар в ближайшие семь дней продолжит укрепляться, но не так активно, как прогнозирует Олег Пендзин.

"Нацбанк, выйдя с интервенциями, уже показал свою позицию: он будет сдерживать дальнейшее ослабление гривни, – аргументировал Шевчишин. – Если бы регулятор этого не сделал, падение курса было бы больше, чем мы имеем. Оно и так слишком сильное как для января. Пока можно предположить, что Нацбанк попытается затормозить курс на отметке 25 грн за доллар, хотя сейчас он выше".

Шевчишин добавил, что оттока нерезидентов из гривневых облигаций не видно, но и значительного притока валюты от экспортеров пока тоже нет. Возможно, он усилится из-за того, что гривня за неделю подешевела.

"Но предпосылки к длительному ослаблению гривни сохраняются, и я подтверждаю свой долгосрочный прогноз о том, что к концу года курс будет выше 26 гривен и ближе к 27 гривням за доллар", – закончил Андрей Шевчишин.

Продавать или покупать валюту

И Пендзин, и Шевчишин говорят, что продавать купленную ранее наличную валюту с целью заработка есть смысл, если вы ее приобрели в период с 10 ноября 2019 года по 28 января нынешнего года. Зафиксировать прибыль, то есть заработать, можно будет от 5 копеек до 1,6 грн на каждом долларе, в зависимости от того, когда он был куплен.

Если доллар был куплен дороже чем 24,82 грн (такой курс, например, был в начале ноября 2019 года), то заработать на его продаже сейчас не удастся, наоборот, окажетесь в убытке, так как маржа (разница между курсом покупки и продажи) будет большей, чем прибыль.

Дабы точнее рассчитать, что получится – прибыль или убыток от продажи, эксперты советуют хранить квитанции, выданные при покупке валюты. В то же время они предостерегают от продажи валюты сейчас без крайней необходимости, так как через неделю на этом можно заработать больше.

А вот покупать доллары "прямо сейчас" смысл есть: как в краткосрочной (неделя), так и в долгосрочной перспективе (до конца года) эксперты обещают, что он подорожает.

Как крепкая гривня повлияла в январе на цены, смотрите в нашем сюжете:

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