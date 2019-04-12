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МЭРТ улучшил прогноз курса гривни

Сегодня, 21:25

Минэкономразвития сохранило прогноз по курсу гривни на 2019 год, а на 2020-2021 годы – улучшило

Фото: пресс-центр НБУ

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) улучшило прогноз курса гривни с 29,7 грн до 29 грн за доллар в 2020 году, а также с 30,4 грн до 29,8 грн за доллар в 2021 году.

Такие данные содержатся в макроэкономическом обзоре Министерства финансов Украины.

При этом прогноз курса гривни в 2019 году сохранен на уровне 28,2 грн за доллар.

Напомним, на понедельник, 15 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил курс гривни по отношению к американской валюте на уровне 26,71 грн за доллар.

На этой неделе Международный валютный фонд обновил прогноз курса гривни к доллару на ближайшие годы. По расчетам его аналитиков, гривня будет постепенно девальвировать. К концу текущего 2019 года Фонд ожидает курса 28,7 грн за доллар, а к концу 2020-го – 30 грн за доллар.

Ранее аналитики прогнозировали, как может меняться курс в течение всего года и сколько будет стоить доллар к концу 2019-го.

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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Тег гривня, МЭРТ, курс гривни, курс доллара, Минэкономразвития

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Источник:

Интерфакс-Украина

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