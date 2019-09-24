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Минфин пополнил бюджет за счет гособлигаций: появились итоги аукционов

24 сентября, 19:46

Торги по размещению ОВГЗ состоялись 24 сентября

/ Фото: Pixabay

Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которые состоялись во вторник, 24 сентября, привлекло в государственный бюджет 13,2 млрд грн, а неделей ранее – 2,8 млрд грн. Об этом сообщается на странице Минфина в Facebook.

По данным министерства, большую часть составили поступления от пятилетних ОВГЗ.

"Общий объем пятилетних ОВГЗ достиг 33,9 млрд грн, что соответствует размеру других стран, которые включены в международные индексы облигаций в локальных валютах заимствований", – говорится в сообщении.

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При этом отмечается, что в результате сегодняшних аукционов ставки доходности по всем инструментам были снижены и составили:

  • по шестимесячным ОВГЗ – 15,89% (снижение на 25 базисных пунктов);
  • по однолетним ОВГЗ – 15,09% (снижение на 20 б. п.);
  • по двухлетним ОВГЗ – 15,5% (снижение на 45 б. п.);
  • по пятилетним ОВГЗ – 14,75% (снижение на 55 б. п.).

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Новости "Сегодня" писали, что, по данным Минфина, по итогам января-июля 2019 года размер привлеченных средств на финансирование госбюджета от размещения ОВГЗ составил 255,3 млрд грн. Отмечалось, что значительное увеличение вложений инвесторов в гособлигации прежде всего связано с активным участием нерезидентов, которые увеличили свой портфель за семь месяцев в 13,6 раза – с 6,3 млрд грн до 86,4 млрд грн. По состоянию на 19 сентября он сократился до 89,27 млрд грн.

Министерство также добавило, что этому, в частности, способствовало присоединение Украины к сети международного центрального депозитария ценных бумаг Сlearstream.

В ОВГЗ можно вкладывать и небольшие суммы. Как говорят эксперты, эти бумаги остаются одним из самых выгодных способов инвестиций для физических лиц. Мы разбирались, сколько можно заработать, покупая государственные облигации:

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Источник: Сегодня

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