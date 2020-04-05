Нацбанк рассказал, сколько валюты купил и продал за неделю

Спрос и предложение валюты со стороны бизнеса в целом были уравновешены

Национальный банк в период с 30 марта по 3 апреля купил на межбанковском валютном рынке 248 млн долларов. Продавать валюту из резервов не пришлось. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Всю сумму регулятор купил по процедуре интервенций по единому курсу.

Впервые с начала карантина Нацбанк не продавал валюту на межбанке.

В понедельник и вторник НБУ вообще не выходил на межбанк и не проводил интервенции. Как отмечал регулятор, рынок балансировался без его участия. Спрос и предложение валюты со стороны бизнеса в целом были уравновешены.

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Во вторник, четверг и пятницу регулятор купил 64 млн долларов, 34 млн долларов и 150 млн долларов соответственно. В Нацбанке отмечают, что ситуация на межбанке способствовала покупке валюты, ведь предложение валюты со стороны бизнеса превышало спрос.

За прошедшую неделю, с 24 марта по 1 апреля, Нацбанк продал менее 80 млн долларов. При этом спрос на валюту со стороны населения упал: в последние дни граждане продают даже больше, чем покупают.

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Чистая покупка валюты Национальным банком в течение 2019 года составила рекордные за 14 лет 7,9 млрд долларов.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Нацбанк купил валюту на межбанке, снабдил банки наличностью и рассказал об ожиданиях.

Напомним, Национальный банк, который эффективно сглаживает валютные колебания, перечислил 42,72 млрд грн своей прибыли за прошлый год в государственный бюджет. Об этом сообщила пресс-служба регулятора 1 апреля 2020 года.

Однако на падение национальных валют действует снижение экспорта из-за схлопывания экономик торговых партнеров в условиях почти повсеместного введения режима карантина.

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