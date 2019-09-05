Наезд на Гонтареву в Лондоне и сгоревшее авто в Киеве: появилась реакция НБУ

В Нацбанке призвали расследовать инциденты с Гонтаревой в Лондоне и ее семьей в Киеве

/ Фото: пресс-центр НБУ

Правление Национального банка Украины (НБУ) призвало правоохранительные органы обеспечить "оперативное беспристрастное расследование" инцидентов, которые произошли с экс-главой Нацбанка Валерией Гонтаревой в Лондоне и ее семьей в Киеве. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщается на странице регулятора в Facebook.

Правление просит привлечь виновных к ответственности, а также обеспечить защиту жизни и здоровья Гонтаревой, действующего руководства и сотрудников НБУ.

"Ряд последних инцидентов, которые произошли с Валерией Гонтаревой и ее семьей в Лондоне и Киеве, может свидетельствовать о наличии организованного и целенаправленного психологического и физического давления на экс-председателя НБУ", – говорится в сообщении.

В НБУ добавили, что расценивают произошедшее как реальную угрозу личной неприкосновенности должностных лиц регулятора, которые осуществляли и продолжают проводить реформы финансового сектора, а также как попытки подорвать способность Нацбанка выполнять свое предназначение – обеспечивать ценовую и финансовую стабильность страны для устойчивого экономического роста.

Новости "Сегодня" писали, что на прошлой неделе Гонтарева сообщила о ДТП, участницей которого она оказалась. По словам экс-главы НБУ, 26 августа на пешеходном переходе в центре Лондона ее сбила машина, она была госпитализирована.

В ночь на 5 сентября в центре Киева дотла сгорел автомобиль Audi А7. По словам местных жителей, за рулем авто ездил старший сын Гонтаревой.

Позже появился комментарий самой Гонтаревой, которая находится в госпитале. Она сообщила, что машину ее невестки облили бензином и сожгли перед собственным домом. Экс-глава НБУ считает, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.

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