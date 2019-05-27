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НБУ активно пополняет резервы на межбанке: названы суммы

27 мая, 13:50

На прошлой неделе Нацбанк только покупал валюту, продаж не было

Фото: Pixabay

Национальный банк Украины (НБУ) на прошлой неделе (20-24 мая) купил 70 млн долларов на межбанковском валютном рынке, тогда как неделей ранее – 22,1 млн долларов. При этом продажа валюты не осуществлялась семь недель подряд. Данные обнародованы на сайте регулятора.

НБУ активно покупает валюту в течение всего периода с начала года, и общая сумма приблизилась к 1,31 млрд долларов.

Отметим, что с начала 2019 года Нацбанк продавал валюту в течение пяти недель: со 2 по 4 января (24,33 млн долларов), с 8 по 11 января (30 млн долларов), с 4 по 8 февраля (3 млн долларов), с 11 по 15 марта (109,5 млн долларов) и с 1 по 5 апреля (21,6 млн долларов). Общая сумма продажи валюты составила 188,43 млн долларов.

Таким образом, с начала 2019 года регулятор купил на межбанке почти на 1,12 млрд долларов больше, чем продал.

Ранее сообщалось, что в первом и втором кварталах 2019 года НБУ планировал покупать по 15 млн долларов в день на межбанке для наращивания международных резервов. В конце апреля регулятор увеличил до 20 млн долларов план по покупке валюты ежедневно во втором и третьем кварталах этого года.

По итогам 2018 года Украина нарастила международные резервы до пятилетнего максимума – к 1 января этого года они достигли 20,82 млрд долларов, но к маю сократились до 20,53 млрд долларов.

Ранее аналитики прогнозировали, как может меняться курс валют в течение всего года и сколько будет стоить доллар к концу 2019-го:

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Тег доллар, НБУ, Нацбанк, валюта, межбанк, резервы

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