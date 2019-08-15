Нефть бьет по рублю: курсы доллара и евро в России подскочили до рекорда с весны

Доллар США и евро выросли по отношению к российскому рублю на Московской бирже. При этом курс доллара превысил отметку 65,5 рубля, а курс евро превысил отметку в 74 рубля впервые с 1 апреля. Это произошло на фоне падения цен на нефть и негативной конъюнктуры мировых рынков капитала.
Так, первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 65,70-65,75 руб., а к 13:55 по киевскому времени курс составил 66,55 руб./долл. Евро к этому времени торговался по 74,13 рубля.
Формированию негативной динамики российского рубля в основных валютных парах, по мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", способствует нестабильная ситуация на мировых рынках капитала из-за опасений инвесторов о возможной рецессии в крупнейших экономиках мира на фоне обострившегося торгового конфликта между США и Китаем, что негативно сказывается и на динамике товарных рынков, в том числе ценах на нефть.
Кроме того, давление на нефтяной рынок оказывает опубликованная накануне в США статистика по запасам. Согласно отчету министерства энергетики США, товарные запасы нефти в Штатах за минувшую неделю выросли на 1,58 млн баррелей. Это стало неожиданностью для рынка, ожидавшего сокращения запасов на 2,5 млн баррелей на фоне повышенного спроса на топливо летом.
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Фондовые индексы стран Западной Европы снижаются второй день подряд на фоне пессимистичных настроений на рынке и опасений инвесторов по поводу рецессии в мировой экономике. Главным негативным фактором для мировых финансовых рынков остается новость о том, что доходность двухлетних американских гособлигаций поднялась выше доходности эталонных 10-летних госбондов впервые с 2007 года. Такая ситуация, известная как инверсия кривой доходности, считается сигналом скорого наступления рецессии – она проявлялась примерно за полтора года до пяти последних экономических спадов в Штатах. По сути, инверсия кривой доходности отражает ожидания инвесторов, что рост экономики в стране замедлится настолько, что центробанку придется снижать краткосрочные процентные ставки для стимулирования экономического роста.
Ранее сообщалось, что в начале августа курс рубля ушел в пике из-за новых санкций США. Однако тогда курс доллара в России не смог превысить отметку в 65,5 рубля.
Как известно, 2 августа президент США Дональд Трамп подписал указ, предполагающий введение санкций в отношении России за нарушение закона о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года. Таким образом, он получил Минфину и Госдепу США всячески препятствовать предоставлению любой ссуды, финансовой или технической помощи России со стороны международных финансовых учреждений. Это также запретили делать и всем американским банкам.
Позже источники в Белом доме сообщили СМИ, что решение о введении второго пакета санкций против России по "делу Скрипалей" принято потому, что Москва не предоставила по требованию США гарантий в сфере нераспространения химического оружия.
Первый пакет санкций был введен год назад – в августе 2018 года. Подробнее об этом вы можете узнать в видеосюжете:
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