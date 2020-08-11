Ниже, чем в бюджете: Минэкономики показал новый прогноз курса доллара

Показатель рассчитали по результатам опроса экспертов, он не является официальным

После того, как прогнозный курс доллара в бюджете-2020 был изменен на 29,5 грн/долл., Департамент стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Министерства развития экономики также обнародовал обновленный консенсус-прогноз.

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Так, опрошенные ведомством эксперты считают, что курс доллара к концу года будет ниже, чем заложено в бюджете – на уровне 28,25 гривни за доллар. А среднегодовой курс, по расчетам специалистов, будет еще ниже – 27 гривен за доллар.

"Все прогнозные показатели, предоставленные участниками опроса, не является официальным прогнозам учреждений, а только экспертным оценкам специалистов", - добавили в Минэкономики.

Напомним, ранее в Украине пересмотрели также прогноз курса доллара на 2021 год. Проект постановления о прогнозе экономического и социального развития Украины на 2021-2023 годы уже утвердило правительство. Этот документ будет использоваться при планировании государственного бюджета на 2021 год.

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Как известно, предыдущий глава НБУ Яков Смолий написал заявление об отставке, в котором пожаловался на политическое давление. В частности, по его словам, Нацбанк хотели вынудить девальвировать гривню до 30 грн/долл., как заложено в государственном бюджете.

Ранее эксперты предупредили, что доллар по 30 гривен грозит новым витком инфляции в Украине.

В свою очередь в Офисе президента заявили, что приоритетом остается обеспечение независимости Нацбанка. 3 июля Верховная Рада уволила Якова Смолия с должности председателя НБУ. 16 июля главой Нацбанка был назначен Кирилл Шевченко.

Видео: Верховная Рада

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