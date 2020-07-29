В Украине пересмотрели прогноз курса доллара на 2021 год

После того, как прогнозный курс доллара в бюджете-2020 изменен на 29,5 грн/долл., Министерство экономического развития и торговли Украины также пересмотрело расчеты на 2021 год. Речь об этом идет в пояснительной записке к проекту постановления о прогнозе экономического и социального развития Украины на 2021-2023 годы. Это постановление есть в повестке дня заседания Кабмина 29 июля.

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Так, ведомство прогнозирует на 2021 год обменный курс до 29,1 гривни за доллар в среднем за год и 28,8 гривни по состоянию на конец года. Ранее средний курс ожидался на уровне 29,7 гривни за доллар, а на конец года – 29,3 гривни.

"В доработанном прогнозе на 2021-2023 годы предположение об обменном курсе на 2021 пересмотрено до 29,1 гривни за доллар США в среднем за год и 28,8 гривни за доллар США на конец 2021 года", - говорится в пояснительной записке.

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) в своем последнем обзоре для Украины не представил расчетный курс доллара. Это может быть связано с тем, что коронакризис усложнил составление среднесрочных прогнозов.

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Как известно, предыдущий глава НБУ Яков Смолий написал заявление об отставке, в котором пожаловался на политическое давление. В частности, по его словам, Нацбанк хотели вынудить девальвировать гривню до 30 грн/долл., как заложено в государственном бюджете.

Ранее эксперты предупредили, что доллар по 30 гривен грозит новым витком инфляции в Украине.

В свою очередь в Офисе президента заявили, что приоритетом остается обеспечение независимости Нацбанка. 3 июля Верховная Рада уволила Якова Смолия с должности председателя НБУ. 16 июля главой Нацбанка был назначен Кирилл Шевченко.

Видео: Верховная Рада

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