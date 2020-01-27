Новорожденные и школьники – дороже всех: во сколько украинцам обходятся дети

Обычные украинские семьи обходятся суммами вдвое меньше, чем та, на которую жаловалась министр образования

Министр образования Анна Новосад признала, что погорячилась с заявлением, что 36 тысяч гривен слишком маленькая зарплата для женщины с ребенком. Между тем, новости "Сегодня" провели рейд регионами, чтобы узнать, сколько денег тратят на детей в обычных украинских семьях.

"Говорю, как многодетная мама, что содержать ребенка, когда работает один человек, на зарплату 18 тысяч – вполне реально", – отмечает Наталья Виногродская, жительница Ровно.

Она с мужем воспитывают троих детей: одиннадцати, восьми и полутора лет. Получается всех не только кормить и одевать, но и развлекать:

"В среднем тратим до 8-10 тысяч гривен: это больница, вакцины, поездки, различные посещения кружков. Книги, тетради, что нужно на развитие и обучение детей".

А вот Юлия Якименко из Харькова растит шестилетнего сына Сергея. На него ежемесячно тратит пять тысяч гривен. Из них львиная доля, около трех тысяч – оплата садика. Еще тысяча идет на кружки и развлечения. Столько же на мелочи вроде – игрушек и лекарств от насморка.

"В чем-то себя ущемляем, потому что у нас есть ребенок и он – в первую очередь. Его потребности. А потом по остаточному принципу – муж, жена", – говорит она.

Владимир Гарматюк с женой из Ивано-Франковска воспитывают двухмесячного Андрюшу. Больше всего потратили, когда малыш только родился. Пять тысяч гривен стоила коляска, две тысячи – кроватка. Хорошей помощью стал государственный бэби-бокс. Но из подаренного малыш быстро вырос, поэтому расходы возросли.

"Наибольшие расходы – это подгузники. Которых надо очень много. И докармливать – детская смесь. Это, грубо говоря, 500 гривен на три недели. Плюс одежда нужна. Я думаю, что три тысячи гривен", – отмечает молодой отец.

А киевские родители уверяют, больше всего средств идет все же на школьников.

"Сейчас я вам подсчитаю. В месяц это тысяч пять получается, если хорошо кормить", – говорит Неля, которая воспитывает школьницу.

Дочь Соня еще и модница, поэтому более половины этой суммы идет только на одежду.

"Растет. Одежду почти каждый месяц меняем. В прошлом месяце было где-то 1200 – белье, футболки разные".

А вот Наталья уже даже не считает. Ее девятилетний сын Денис любит различные кружки, а они недешевы:

"За полгода четыре тысячи, но надо платить сразу. Плаванье – 1250 в месяц. В школе если какие-то экскурсии, самая дешевая экскурсия – 200-350 гривен".

Итак, дополнительное образование ребенка, кружки и экскурсии обходится родителям в несколько тысяч гривен в месяц, еще столько же тратят на одежду и питание.

А тем временем Украина пробилась в ТОП-15 мирового рейтинга по росту минималки. Так в 2020 году минимальная зарплата в Украине повысилась на 13,2%, на фоне чего наша страна заняла 15-е место в рейтинге роста этого показателя среди 54 стран мира.

Напомним, ранее новости "Сегодня" внимательно изучили перемены, которые коснутся тех, кто получает пенсии, зарплаты и другие социальные выплаты из бюджета. Более подробно об этом читайте в статье на нашем сайте – "Пенсии, зарплаты, тарифы: все новшества 2020 года".

Также сообщалось, что бюджет-2020 предусматривает повышение прожиточного минимума на 550 гривен. Плановое повышение должно состояться в январе, июле и декабре.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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