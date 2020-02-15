Украинцам советуют закупать доллары: что будет с курсом на следующей неделе

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Уходящая неделя была нескучной: доллар полностью оправдал слова экспертов в том смысле, что прогнозировать, куда покачнется его курс в краткосрочной перспективе (семь дней), сейчас сложно. Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин и руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин – разъяснили причины такого поведения доллара и оценили возможные тренды на следующую неделю.

Что произошло с курсом за неделю

Для обывателя, по большому счету, с курсом не произошло ничего – он оставался практически стабильным, то дорожая, то дешевея в пределах 10 копеек за доллар по сравнению с предыдущим днем. Но за неделю наличная гривня в итоге укрепилась в среднем на 6 коп. в продаже – с 24,59 до 24,53 грн за доллар и на 4 коп. в покупке – с 24,36 до 24,32 грн за доллар. Официальный курс Национального банка тоже показал тренд на укрепление гривни: с 24,54 до 24,48 грн за доллар. На понедельник, 17 февраля, регулятор установил курс 24,45 грн/доллар.

Главные причины изменений

Эксперты отмечают, что на столь незначительное изменение курса доллара повлияли низкий спрос на валюту на межбанковском рынке и действия Национального банка, выкупавшего доллары в резерв по выгодному курсу: ниже 24,5 грн/доллар.

"Валюту продавали в основном экспортеры, нерезиденты на рынок не выходили, – анализирует руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин. – Также Минфин мог продать часть из 202 млн долларов, взятых взаймы за рубежом, под очень выгодный процент – 3,39% годовых. При этом наблюдался совсем низкий спрос на гривневые облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ), так как нерезиденты всем видом показывали: если уж Нацбанк снизил процентную ставку годовых по ОВГЗ ниже 10%, то теперь они ждут снижения курса гривни хотя бы до 25 грн за доллар, чтобы выгодно сдать валюту под их покупку".

Также, по словам Шевчишина, из-за коронавируса не только в Китае, но уже и в мире, резко сократились объемы импорта, прежде всего из Юго-Восточной Азии, поэтому наши импортеры перестали закупать валюту. Это тоже повлияло на снижение курса доллара у нас. Пока у нас не сказывается тот факт, что доллар в мире начал усиливаться из-за избытка юаня. Выбрасывая его на рынок, центробанк КНР пытается за счет девальвации юаня сделать китайские товары более конкурентоспособными.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин с этим согласен, но считает действия нерезидентов спекулятивными, так как нигде, кроме Украины, они не смогут без особого риска так много заработать на государственных ценных бумагах. А действия регулятора на минувшей неделе на межбанковском рынке он оценивает как правильные в тактическом плане, но ошибочные в стратегическом.

"Да, Нацбанк сейчас наполняет золотовалютные резервы, укрепляя гривню и покупая доллары по выгодному курсу, – анализирует Пендзин. – Но в долгосрочной перспективе его действия идут во вред экономике, страдают экспортеры, ведь спрос на нашу основную продукцию экспорта – руду, металл, зерно – в мире и так снизился. А это – недополучение доходов госбюджета, недофинансирование инвестиционных программ. На днях глава Счетной палаты заявил, что из-за недостатков макроэкономического прогнозирования фактический курс гривни в среднем за январь составил 24,1 грн за доллар, тогда как в расчетах показателей доходов бюджета на 2020 год заложено 27 грн. В итоге из-за низкого курса недопоступления в казну в январе составили 2,3 млрд грн, это 15% недобора". В тренде Доллар стал дешевле для украинцев: курс НБУ

Чего ожидать на будущей неделе

Андрей Шевчишин подтвердил свой прогноз о долгосрочном ослаблении гривни, но, по его словам, техническая картина наступающей недели будет понятна только во вторник, 18 февраля, когда состоится очередной аукцион по продаже Минфином ОВГЗ.

"Скорее всего, спрос опять будет небольшим, поэтому наиболее вероятно, что курс на наделе сохранится в пределах 24,4-24,7 грн за доллар, – прогнозирует Шевчишин. – Еще одним драйвером может стать принятие или непринятие закона "О рынке земли". Если его примут, да еще разрешат нерезидентам покупать землю, это станет дополнительным трендом на укрепление гривни, так как нерезиденты станут постепенно заводить в Украину валюту под будущие инвестиции в агрорынок. Похоже, что пока все встало на паузу".

Олег Пендзин уверен, что курс на следующей неделе по-прежнему будет определять Национальный банк.

"Если торги на межбанковском рынке проходят в объемах 100-150 млн долларов в день, то очевидно, что это немного, поэтому маркетмейкером является регулятор, – отметил Пендзин. – Продажа или покупка им нескольких десятков миллионов долларов в день, что для НБУ – "копейки", может развернуть курс в ту или иную сторону. Поэтому пока можно сказать одно: курс на неделе не вырастет до 25 грн за доллар. Но вряд ли и упадет ниже 24 грн за доллар. Сейчас, напомню, он находится посредине – около 24,5 грн".

Продавать или покупать валюту

И Олег Пендзин, и Андрей Шевчишин снова советуют на следующей неделе не спешить бежать в обменники, воздержаться от продажи наличной валюты без крайней необходимости. Ибо до конца не ясно, как поведет себя Национальный банк: будет он ослаблять гривню или "качели" с курсом продолжатся.

А вот покупать доллары, пока они стоят ниже 25 гривен, смысл есть, так как в долгосрочной перспективе (до конца года) эксперты обещают, что доллар подорожает.

Почему в Украине продолжаются "валютные качели", смотрите в нашем сюжете:

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