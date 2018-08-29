Стало известно, сколько НБУ потратил на фиксированный курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ), который сегодня, 29 августа, провел валютный аукцион на межбанковском рынке, с 2011 года по 2014 год потратил на удержания курса гривни 40 миллиардов долларов. Об этом сообщил замглавы НБУ Олег Чурий, передают "Украинские новости".

"С 2011 года по 2014 год для удержания курса на определенном уровне Национальный банк потратил 40 млрд долларов", — заявил Чурий.

Кроме того, замглавы НБУ подчеркнул, что сейчас в Украине плавающий курс гривни.

"Национальный банк не отвечает за курс ни по закону, ни по Конституции. Цель НБУ — достижение низкой стабильной инфляции", — добавил Чурий.

Ранее Чурий заявил, что НБУ не может влиять на курс и не может его поддерживать на каком-то определенном уровне. Кроме того, по словам Чурия, НБУ не планирует "подтягивать" курс гривни к доллару к заложенному в бюджете уровню – 30,1 грн/долл.

Ранее НБУ официально объяснил взлет курса доллара в Украине. Кроме того, эксперты спрогнозировали, каким будет курс доллара осенью и посоветовали украинцам, как сохранить сбережения в условиях девальвации гривни:

В Нацбанке также признали: гривня будет слабеть, но речи о долларе по 40 гривен не идет.