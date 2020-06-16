Минфин дал положительный прогноз по украинским ценным бумагам

В госбюджет поступило 1,96 млрг гривен от продажи ОВГЗ

На фоне роста рейтинга Украины после получения первого транша от Международного валютного фонда в госбюджет от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) поступило 1,96 млрд гривен. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства финансов по итогам торгов, которые состоялись 16 июня.

"Ставки по краткосрочным инструментам достигли рекордно низкого уровня с начала 2020 года. Средневзвешенные ставки доходности по 3-месячным и 6-месячным бумагами снижены на 150 базисных пунктов и составили 7,5% и 8% соответственно", – отметили в пресс-службе.

В частности, Минфин разместил номинированные в гривне ОВГЗ со сроком погашения 3 и 6 месяцев, а также 2 и 3 года.

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Так, трехмесячные ОВГЗ были размещены на 531,71 млн грн при спросе 1,6 млрд грн, а 6-месячные –на 482,96 млн грн при спросе 1,95 млрд грн.

При этом в Минфине прогнозируют восстановление спроса на долгосрочные ценные бумаги.

Так, от размещения двухлетних государственных облигаций в государственный бюджет привлечено 729,13 млн грн при спросе 806,37 млн грн, а трехлетних – 215,79 млн грн.

Средневзвешенная ставка доходности по этим инструментам составила 10,57% и 10,76% соответственно.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Национальный банк не планирует возвращаться к практике покупки облигаций внутреннего государственного займа.

Напомним, Украина продвигается в прогнозных показателях выполнения госбюджета на 2020 год, по итогам которого ожидается падение валового внутреннего продукта (ВВП) всего до 5%, в то время, как МВФ опасается гораздо более сильного экономического спада.

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Подробнее о соглашении МВФ премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал в эфире телеканала "Украина 24":

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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