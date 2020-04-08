Нацбанк не собирается включать "печатный станок": последствия могли бы быть плачевными

Национальный банк, который прилагает максимум усилий для стабилизации ситуации во время всеукраинского карантина, не планирует возвращаться к практике покупки облигаций внутреннего государственного займа. Такое заявление сделал глава Нацбанка Яков Смолий во время конференции с представителями Союза украинских предпринимателей.

"Национальный банк не планирует финансировать бюджет через операции с государственными облигациями (ОВГЗ) на первичном или вторичном рынке. Эффекты от прямого финансирования бюджета в виде развертывания девальвационно-инфляционной спирали хорошо известны тем украинцам, которые помнят 90-е годы. Поэтому возвращаться к этой практике нет смысла", – сказал Смолий.

При этом он добавил, что Нацбанк продолжит использовать имеющиеся у него инструменты для того, чтобы обеспечить ценовую стабильность, в том числе регулировать размер учетной ставки, как он делал и раньше.

Реклама

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что по состоянию на 1 апреля 2020 года международные (золотовалютные) резервы Украины составили 24,92 млрд долларов США в эквиваленте. После роста в январе-феврале они уменьшились в марте на 7,8% и вернулись к уровню, близкому к показателям начала года.

При этом в НБУ мониторят ситуацию на рынке труда. Так, в экономическом обзоре за 30 марта – 5 апреля, который подает Национальный банк, сказано, что в течение второй недели карантина в Украине, где только официальных безработных насчитывается 1,6 млн, количество новых вакансий снизилось на 34%.

Ранее в правительстве заявляли, что каждый пятый украинце работает неофициально.

Напомним, Кабмин увеличил размер Фонда государственного социального страхования на 500 млн гривен. Такое решение принято, чтобы увеличить расходы на поддержку безработных.

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались, почему из украинских банков исчезла иностранная наличность:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама