Три сценария: эксперт назвал курс доллара на конец 2019 года

Гривня оказалась под влиянием и позитивных, и негативных факторов

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Реклама

Курс доллара в проекте бюджета-2020 прописан на уровне 28,2 грн/долл., а в госбюджете-2019 расчеты производились, исходя из 29,4 грн/долл. на конец года. Однако финансовые аналитики считают, что реальный курс будет отличаться от "бюджетного".

Так, по словам старшего аналитика Forex Club Андрея Шевчишина, базовый прогноз такой: средний курс – 26-27 грн/доллар, на конец года – 26,5 грн/доллар. Прописанных в бюджете 29 грн доллар может достичь только при пессимистическом сценарии, объяснил новостям "Сегодня" Шевчишин.

"Прогнозы по гривне продолжают улучшаться. Заявленные реформы, запуск рынка земли, большая приватизация, возобновление сотрудничества с МВФ и либерализация рынка капитала позволяют рассчитывать на значительный приток инвестиций. Но негативный торговый баланс, дефицит бюджетных поступлений относительно плановых показателей указывают на перспективу ослабления гривни. Оптимистический прогноз: 24-25,5 грн/доллар, на конец года – 25 грн/доллар. Ключевой предпосылкой выступает активный приток инвестиций и сохранение благоприятных внешних торговых условий, отчего предложение валюты постоянно опережает спрос. Пессимистический прогноз: 27-29 грн/доллар, на конец года – 29 грн/доллар. Ключевыми факторами выступают сокращение притока средств и падение цен на мировых сырьевых рынках. По словам эксперта, базовый прогноз — самый вероятный в силу активности действующих факторов как внутренних (активность в реформах), так и внешних (сдержанный оптимизм в отношении достижения договоренностей между США и Китаем, торговых договоренностей между Великобританией и ЕС, что снижает вероятность кризиса в текущем году). Курс евро будет зависеть от динамики базового курса пары гривня/доллар и динамики пары евро/доллар на мировых рынках. По паре евро/доллар ожидаем средний курс 1,11, поэтому базовый прогноз по евро 28,8-30 грн/евро", – рассказал Шевчишин.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" – До конца 2019 года цены и зарплаты будут расти: экономический прогноз на IV квартал

Напомним, в Украине активно идет бюджетный процесс. Новости "Сегодня" ранее разобрались, что не так в проекте нового госбюджета. Главные вопросы у экспертов – к курсу доллара и инфляции:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама