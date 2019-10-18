Украина и МВФ обсуждают вопрос ПриватБанка: Маркарова раскрыла детали

Оксана Маркарова / Фото: Кабинет министров Украины

Украинская делегация в США на переговорах с Международным валютным фондом (МВФ) обсуждает вопрос возврата 155 млрд гривен, которые государство потратило на докапитализацию ПриватБанка при его переходе в госсобственность. Об этом рассказала министр финансов Оксана Маркарова в эфире "Голоса Америки".

Маркарова отметила, что стабильность банковского сектора всегда была темой для обсуждения с МВФ и другими международными кредиторами Украины.

"Невозможно иметь и макростабильность, и стремительно развивающуюся экономику без нормально работающей банковской системы. Поэтому ПриватБанк – очень сложный вопрос. У нас в данном случае ничего не поменялось. Есть юридическая стратегия, которой мы следуем. Есть 155 млрд грн денег налогоплательщиков, которые государство инвестировало в этот банк… Обсуждается очень много вопросов, в том числе получение кредитных средств обратно не только от ПриватБанка, но и от других проблемных банков", – добавила она.

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При этом Маркарова не стала уточнять, фигурирует ли в переговорах с МВФ тема судебных решений в пользу бывших акционеров ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

В целом же, по словам Маркаровой, переговоры с МВФ проходят активно, а дискуссионных тем стало меньше. В частности, Украина уже приняла ряд законопроектов, которые ранее фигурировали в переговорах.

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Как известно, миссия МВФ работала в Киеве с 12 по 26 сентября. В последний день ее встреч с украинскими чиновниками в СМИ появились сообщения о срыве переговоров якобы из-за вопроса ПриватБанка, однако 27 сентября миссия обнародовала итоговое заявление, которое не содержит подобной информации.

В нем сказано, что миссия провела "продуктивные дискуссии о политике" для новой трехлетней программы, а ее обсуждение продолжится в ближайшие недели. Как прогнозируют в Нацбанке Украины, вероятность того, что Киев получит новую программу МВФ в 2019 году, "очень высокая".

Сейчас украинская делегация в составе профильных министров и руководства Нацбанка находится на Ежегодном собрании Всемирного банка (ВБ) и МВФ, где, помимо прочего, обсуждается новая трехлетняя программа фонда.

При этом премьер-министр Алексей Гончарук объяснял, что в отношениях Украины и МВФ главное сейчас – это не деньги:

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