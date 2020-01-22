Украина возьмет в долг: Минфин объявил выпуск евробондов

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Украина объявила о выпуске облигаций внешних государственных займов в евро с десятилетним сроком обращения, сообщили в пресс-служба Министерства финансов Украины.

"Украина объявила о выпуске облигаций внешних государственных займов с десятилетним сроком обращения, деноминированных в евро, по Положению S/Правилу 144А. Также применяются положения FCA/ICMA по стабилизации", – рассказали в пресс-службе.

Минфин привлек банки BNP Paribas, J.P. Morgan and Raiffeisen Bank International как совместных лид-менеджеров для организации глобального конференц-звонка с инвесторами 22 января.

Доходность нового выпуска ценных бумаг, по данным источника УНИАН, составит 5% годовых, а объем – около 1 млрд евро.

В таком случае это будет означать, что обслуживание государственного долга для Украины становится дешевле, так как еще в 2019 году летом украинские облигации размещались под 5,15-6,25% годовых. Напомним, летом прошлого года правительство Украины поручило Министерству финансов привлечь два кредита от Cargill Financial Services International. И тогда речь шла о займах в 100 млн на два года под 5,15% годовых и 150 млн евро на пять лет под 6,25% годовых.

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В середине июня 2019 года Украина разместила на внешнем рынке заимствований выпуск семилетних еврооблигаций на 1 млрд евро под 6,75% годовых. Это был первый за последние 15 лет выпуск суверенный выпуск украинских еврооблигаций в евро. Спрос на него превысил предложение в шесть раз.

По данным Минфина, инвесторы из Соединенного Королевства, США, Германии и других стран Европейского Союза купили большую часть выпуска еврооблигаций: их доля составила 32%, 27%, 17% и 13% соответственно. Инвесторы из Швейцарии купили 7% от выпуска, тогда как доля инвесторов из Азии составила 4%.

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Еврооблигации в основном были размещены среди фондов, которые управляют активами, пенсионных и страховых фондов (85%). Доля хедж фондов составила 10% от инвестиций, тогда как доля банков и индивидуальных инвесторов составила 2%. Суверенные инвестиционные фонды составили 3% инвесторов в украинские государственные еврооблигации.

А в конце октября 2018 года Украина выпустила две серии еврооблигаций на общую сумму 2 млрд долларов (пятилетние – на 750 млн долларов, десятилетние – на 1,25 млрд долларов). Тогда покупателями были в основном инвесторы из двух стран – Великобритании и США.

Сайт "Сегодня" писал о том, что в ноябре 2019 года государственный долг Украины достиг почти 83 млрд долларов. При этом сумма долга сократилась в гривневом эквиваленте почти на 55 млрд грн.

А ранее Национальный банк Украины обнародовал календарь плановых платежей по внешнему долгу до конца этого года и на весь следующий год. В 2020 году Украине предстоит выплатить по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте 17 млрд долларов.

Напомним, бюджет-2020 предполагает, что ВВП Украины в 2020 году вырастет на 3,7%, а годовая инфляция составит 5,5%:

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