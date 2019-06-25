Украинский бюджет пополнился от продажи облигаций
Деньги привлекли на аукционах, которые 25 июня провел Минфин
Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 7,5 млрд грн в государственный бюджет. Об этом 25 июня сообщается на странице Министерства в Facebook.
"Сегодня Минфин привлек 7,5 млрд грн, включая 4,4 млрд грн по долгосрочным ОВГЗ со сроком обращения шесть лет. Ставка составила 15,85% годовых", – сказано в сообщении.
Ранее новости "Сегодня" сообщали, что 27 мая 2019 года международный центральный депозитарий ценных бумаг Clearstream присоединил украинский рынок к своей сети через счет, открытый в депозитарии Национального банка Украины. Банком-корреспондентом и оператором этого счета в Украине выступает Citibank.
Как это повлияет на привлекательность ОВГЗ в глазах иностранных инвесторов и отразится ли на гривне, "Сегодня" расспросили у экспертов. Подробнее читайте в статье "Украина зашла в Clearstream: как новшество отразится на курсе гривни".
Также сообщалось, что инвестиции нерезидентов в украинские ОВГЗ с начала 2019 года выросли в восемь раз и превысили 51 млрд грн.
В ОВГЗ можно вкладывать и небольшие суммы. Как говорят эксперты, эти бумаги остаются одним из самых выгодных способов инвестиций для физических лиц. "Сегодня" разбирались, сколько можно заработать, покупая государственные облигации:
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