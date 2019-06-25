Украинский бюджет пополнился от продажи облигаций

Деньги привлекли на аукционах, которые 25 июня провел Минфин

Фото: пресс-центр НБУ

Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 7,5 млрд грн в государственный бюджет. Об этом 25 июня сообщается на странице Министерства в Facebook.

"Сегодня Минфин привлек 7,5 млрд грн, включая 4,4 млрд грн по долгосрочным ОВГЗ со сроком обращения шесть лет. Ставка составила 15,85% годовых", – сказано в сообщении.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что 27 мая 2019 года международный центральный депозитарий ценных бумаг Clearstream присоединил украинский рынок к своей сети через счет, открытый в депозитарии Национального банка Украины. Банком-корреспондентом и оператором этого счета в Украине выступает Citibank.

Как это повлияет на привлекательность ОВГЗ в глазах иностранных инвесторов и отразится ли на гривне, "Сегодня" расспросили у экспертов. Подробнее читайте в статье "Украина зашла в Clearstream: как новшество отразится на курсе гривни".

Также сообщалось, что инвестиции нерезидентов в украинские ОВГЗ с начала 2019 года выросли в восемь раз и превысили 51 млрд грн.

В ОВГЗ можно вкладывать и небольшие суммы. Как говорят эксперты, эти бумаги остаются одним из самых выгодных способов инвестиций для физических лиц. "Сегодня" разбирались, сколько можно заработать, покупая государственные облигации:

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