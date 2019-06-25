Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,19
29,84
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Финансовые новости

Украинский бюджет пополнился от продажи облигаций

25 июня, 18:45

Деньги привлекли на аукционах, которые 25 июня провел Минфин

Фото: пресс-центр НБУ

Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 7,5 млрд грн в государственный бюджет. Об этом 25 июня сообщается на странице Министерства в Facebook.

"Сегодня Минфин привлек 7,5 млрд грн, включая 4,4 млрд грн по долгосрочным ОВГЗ со сроком обращения шесть лет. Ставка составила 15,85% годовых", – сказано в сообщении.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что 27 мая 2019 года международный центральный депозитарий ценных бумаг Clearstream присоединил украинский рынок к своей сети через счет, открытый в депозитарии Национального банка Украины. Банком-корреспондентом и оператором этого счета в Украине выступает Citibank.

Как это повлияет на привлекательность ОВГЗ в глазах иностранных инвесторов и отразится ли на гривне, "Сегодня" расспросили у экспертов. Подробнее читайте в статье "Украина зашла в Clearstream: как новшество отразится на курсе гривни".

Также сообщалось, что инвестиции нерезидентов в украинские ОВГЗ с начала 2019 года выросли в восемь раз и превысили 51 млрд грн.

В ОВГЗ можно вкладывать и небольшие суммы. Как говорят эксперты, эти бумаги остаются одним из самых выгодных способов инвестиций для физических лиц. "Сегодня" разбирались, сколько можно заработать, покупая государственные облигации:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег госбюджет, Минфин, облигации, ОВГЗ, бюджет-2019, государственный бюджет

Вы сейчас просматриваете новость " Украинский бюджет пополнился от продажи облигаций". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как решить проблему госдолга: у Кабмина есть несколько идей

14 июня, 07:51

Рисков стало больше. В новой Стратегии управления госдолгом есть план снижения зависимости от доллара, который все больше укрепляется

Госбюджет Украины пополнился благодаря продаже ОВГЗ: названа сумма

11 июня, 21:18

Средства в гривнях и долларах привлечены в результате продажи облигаций

Ударит ли по гривне массовый отказ от украинских облигаций: в НБУ объяснили ситуацию

6 июня, 15:51

Иностранцы много инвестировали в гривневые ОВГЗ

Украина зашла в Clearstream: как новшество отразится на курсе гривни

29 мая, 12:40

Интеграция повлияет на рынок ОВГЗ, уверены специалисты

"Грозит каждому": Супрун рассказала, как уберечься от инсульта

Та самая девушка из финала ЛЧ дала интервью

Новая первая леди Украины: что известно о Елене Зеленской?

С 1 июля в Украине проведут перерасчет пенсий

Обновление человеческого организма: ритмы и циклы

Нумерология имени: как количество букв в имени влияет на судьбу

Ирина Слуцкая: "Если не принимать таблетки, я умру"

Шарлиз Терон объяснила, почему считает своего сына девочкой

Евгений Алдонин рассказал о жизни дочери после смерти Началовой

Аброськин рассказал, кто массово "минирует" Украину

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Водители, бухгалтеры и адвокаты станут не нужны: какие профессии вскоре могут исчезнуть

Вчера, 07:37

В течение последующих 10 лет исчезнет почти половина сегодняшних профессий

На рынке труда в Украине назревает коллапс: работодатели не берут на работу людей старше 40, а молодежи не хватает

Вчера, 07:00

Больше всего сотрудников среди старшего поколения, а вот молодежи сильно не хватает

Охота на кнопкодавов и прогульщиков: "пианистов" в Раде хотят наказывать тюрьмой

23 июня, 07:51

Документ подадут на неделе. Эксперты: нужны штрафы и лишение мандата

Без диплома и опыта работы: как переучиться на программиста

23 июня, 07:38

Курсы программирования не помогут – или, во всяком случае, их одних явно недостаточно

Гафт о смерти единственной дочери: «Я виноват»

6 привычек, которые программируют на бедность

А где же мышцы? Узелков удивил поклонников видом на фото
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь