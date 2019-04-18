В Евросоюзе официально выступили с заявлением по ПриватБанку

Посольство продолжает поддерживать усилия НБУ по реформированию финансового сектора Украины

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Сторона обвинения и судопроизводство должны полноценно воспользоваться выводами отчета специалистов Kroll по заказу Национального банка Украины, говорится в заявлении Европейского союза относительно ситуации, сложившейся вокруг национализированного ПриватБанка.

"Международные партнеры Украины внимательно будут следить за развитием событий в этой сфере", – говорится в тексте заявления, опубликованного на странице Представительства ЕС в Украине в соцсети Facebook в четверг.

В Представительстве ЕС также присоединились к заявлению посольства США в Украине и Европейского банка реконструкции и развития, согласованного с представительствами в Украине Международного валютного фонда и группы Всемирного банка – Международного банка реконструкции и развития (МБРР) и Международной финансовой корпорации (IFC) в связи с вердиктом Окружного админсуда Киева о признании национализации ПриватБанка незаконной.

В заявлении говорится, что решение о национализации ПриватБанка в конце 2016 года по требованию его бывших владельцев было единственным эффективным методом защиты вкладчиков банка и стабильности финансовой системы, и было поддержано международными партнерами Украины.

"И хотя для этого необходимо было влить около 160 млрд грн средств украинских налогоплательщиков для восстановления платежеспособности банка, это обеспечило долгосрочную жизнеспособность ПриватБанка, защитило деньги миллионов украинских граждан и укрепило экономическое здоровье страны", – говорится в документе.

В заявлении также дана позитивная оценка реформы корпоративного управления ПриватБанка во главе с независимым наблюдательным советом, а также трансформация ее бизнес-модели, что уже привело к усилению эффективности и стабильности всей банковской системы. Посольство отмечает, что продолжает поддерживать усилия НБУ по реформированию финансового сектора Украины, в том числе путем внедрения принципов разумного корпоративного управления, а также усилия Минфина по реформированию корпоративного управления в государственных банках.

"Важно, что власть продолжает свои усилия по возмещению убытков от бывших владельцев и связанных сторон обанкротившихся банков. Международные партнеры Украины будут внимательно следить за развитием событий в этой сфере", – отмечается в заявлении.

Ранее появилась реакция США на решение суда по ПриватБанку.

Напомним, что Министерство финансов Украины и НБУ готовятся обжаловать решение киевского суда по "Привату".

Кроме того, мы писали, что Петр Порошенко считает решение судьи "авантюрой", которая может обернуться потерей денег десятка миллионов клиентов и дефолтом в Украаине.

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