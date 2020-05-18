В Украине официально подешевели доллар и евро

На понедельник, 18 мая, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 26,64 грн;

1 евро – 28,78 грн;

10 российских рублей – 3,61 грн.

Таким образом, по сравнению со вчерашними значениями курс доллара опустился еще на четыре копейки после снижения на копейку в предыдущий банковский день. "Зеленый" продолжает опускаться все ниже психологической отметки в 27 гривен. За неделю – с 12 по 18 мая (11 мая было выходным днем) – национальная валюта окрепла по отношению к американской на 18 копеек.

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Курс евро при этом опустился на копейку после падения на 24 копейки в предыдущий банковский день и остался ниже психологической отметки в 29 гривен. Стоимость 10 российских рублей, наоборот, выросла на копейку.

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Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием. В пятницу, 15 апреля, доллар упал в цене на шесть копеек в покупке и на три – в продаже. Американская валюта завершила торги на уровне 27,61/27,63 грн (покупка/продажа). Евровалюта подорожала на шесть копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 28,84/28,86 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

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Напомним, ранее эксперт рассказал сайту "Сегодня", что падение курса доллара не продлится долго.

В тренде В Украине снова подешевела валюта: курс доллара от НБУ

Кроме того, аналитики отметили, что доллар может подорожать, если в 2020 году все же откроется туристический сезон. Тогда можно ожидать значительного спроса на валюту и даже ее дефицита. О том, как сейчас обстоят дела с турпоездками и чего ожидать, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Прогнозы курса доллара

Изначально в госбюджете-2020 расчеты производились, исходя из курса доллара на конец 2020 года на уровне 27,5 грн/долл., однако курс доллара в бюджете-2020 изменен на 29,5 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

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В последнем прогнозе МВФ указано, что к концу 2020-го курс доллара в Украине составит 27,72 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам МВФ, опустится до 28,70 грн/долл. В 2022 году курс составит 29,67 грн/долл., в 2023-м – 30,64 грн/долл. А к 2024-му курс составит на конец года 31,61 грн/долл. Впрочем, и этот прогноз в ближайшее время может быть пересмотрен из-за того, что в мире начался экономический кризис, спровоцированный пандемией коронавируса.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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