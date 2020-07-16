В Украине рекордно подорожал евро, а доллар падает

На четверг, 16 июля, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

Реклама

1 доллар США – 27,12 грн;

1 евро – 31,03 грн;

10 российских рублей – 3,83 грн.

Таким образом, по сравнению со вчерашними значениями курс доллара снизился на две копейки после роста на пять копеек в предыдущий банковский день. При этом "зеленый" остался выше психологической отметки в 27 гривен. За неделю – с 9 по 16 июля – национальная валюта ослабла по отношению к американской на 17 копеек.

Курс евро при этом вырос еще на 16 копеек после повышения на 18 копеек в предыдущий банковский день. Евровалюта впервые с 24 марта 2019 года поднялась в цене выше психологической отметки в 31 гривню. Такое подорожание евровалюты связано с ситуацией на мировых рынках, объяснил в комментарии сайту "Сегодня" старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

"К вечеру среды (15 июля. – Ред.) евро на межбанке торговался около 31,04 гривни. Опережающий рост евро связан с ростом европейской валюты по отношению к другим мировым валютам. В частности, к доллару. Так, в среду валютная пара евро-доллар достигла уровня 1,145, обновив максимум с 10 марта. Правда, после этого пара скорректировалась вниз, и в начале американской сессии снизилась до 1,1420. Если коррекция евро на мировом рынке продолжится, то может прерваться и его рост по отношению к гривне", – рассказал Иосуб.

Стоимость 10 российских рублей при этом повысилась на копейку.

Реклама

Читайте также: Не хватает капитала: Рожкова рассказала о состоянии госбанков Украины

Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В среду, 15 июля, доллар на межбанке подорожал на восемь копеек в покупке и продаже. Американская валюта завершила торги на уровне 27,16/27,18 грн (покупка/продажа). Евровалюта поднялась в цене на 18 копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 31,03/31,05 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, почему украинцы больше продают доллары, чем скупают. А о том, что происходило на валютном рынке после отставки главы НБУ, узнавайте из видеосюжета:

Реклама

Как сообщалось, изначально в госбюджете-2020 расчеты производились, исходя из курса доллара на конец 2020 года на уровне 27,5 грн/долл., однако курс доллара в бюджете-2020 изменен на 29,5 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама