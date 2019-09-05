В Украине показали новую памятную монету

Монета посвящена одному из старейших музыкальных учебных заведений в Украине и Европе

Памятные монеты в Украине. Архивное фото: Музей денег Национального банка Украины / Facebook

Национальный банк Украины (НБУ) с четверга, 5 сентября, вводит в оборот памятную монету "175 лет со времени основания Львовской национальной музыкальной академии имени Н. В. Лысенко".

Об этом информирует регулятор, ранее выпустивший памятную монету в честь столетия Одесской киностудии.

"Посвящена одному из старейших музыкальных учебных заведений в Украине и Европе, которое по результатам своей деятельности получило общегосударственное и международное признание. Появление и существование академии тесно связано с деятельностью музыкальных учебных заведений Львова, история которых уходит в XIX век", – сказано в сообщении.

Тираж монеты номиналом 2 гривни, изготовленной из нейзильбера, составляет 30 тыс. штук. Масса – 12,8 г, а диаметр – 31 мм.

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Новости "Сегодня" писали, что популярность украинских памятных монет выросла втрое. Ими интересуются не только на внутреннем рынке, но и за рубежом. В 2018 году Нацбанк ввел в оборот 41 памятную монету: 25 – из недрагоценных металлов, 13 – серебряных, три – из сплава на основе цинка. Общий тираж составил почти четыре миллиона монет.

В марте НБУ выпустил памятную монету, посвященную барану, а в июле – орлану-белохвосту.

Монетный двор Украины работает более 20 лет. Подробнее смотрите на видео:

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