В Украине заметно вырос курс доллара
НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 17 июля, за неделю гривня ослабла на 37 копеек
На среду, 17 июля, Национальный банк Украины (НБУ), который активно покупал валюту на межбанке, установил такой официальный курс доллара США к гривне:
|16.07
|17.07
|Изменение
|1 доллар США
|25,74 грн
|25,86 грн
|+ 0,12
Таким образом, по сравнению со значениями 16 июля, курс доллара вырос на 12 копеек после снижения на две. При этом за неделю - с 10 по 17 июля – доллар вырос в цене уже на 37 копеек.
Ранее эксперт также объяснил сайту "Сегодня", как выборы изменят курс доллара в Украине.
Кроме того, новости "Сегодня" призывают украинцев быть максимально осторожными при покупке и продаже валюты. ТОП самых наглых афер – в сюжете наших журналистов:
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.
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