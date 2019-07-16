В Украине заметно вырос курс доллара

НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 17 июля, за неделю гривня ослабла на 37 копеек

Фото: НБУ

На среду, 17 июля, Национальный банк Украины (НБУ), который активно покупал валюту на межбанке, установил такой официальный курс доллара США к гривне:

16.07 17.07 Изменение 1 доллар США 25,74 грн 25,86 грн + 0,12

Таким образом, по сравнению со значениями 16 июля, курс доллара вырос на 12 копеек после снижения на две. При этом за неделю - с 10 по 17 июля – доллар вырос в цене уже на 37 копеек.

Ранее эксперт также объяснил сайту "Сегодня", как выборы изменят курс доллара в Украине.

Кроме того, новости "Сегодня" призывают украинцев быть максимально осторожными при покупке и продаже валюты. ТОП самых наглых афер – в сюжете наших журналистов:

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4% .

. Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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