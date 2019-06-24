Взыскание долга из заработной платы: юрист рассказал, когда исполнитель может его наложить

Принудительное исполнение судебного решения возможно только при определенных условиях

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"Я проиграл в суде и имею долг по исполнительному листу. Могут ли его вычитать из моей зарплатной карты без моего ведома и согласия и в каком размере?" — Владимир Погорельцев, г. Днепр.

Отвечает Андрей Авторгов, частный исполнитель, кандидат юр. наук:

"Законом Украины "Об исполнительном производстве", который регламентирует порядок принудительного исполнения судебных решений, предусмотрена возможность обращения взыскания на заработную плату должника в случае отсутствия у должника средств на счетах в банках, отсутствия или недостаточности имущества должника для покрытия в полном объеме подлежащих взысканию сумм, а также в случае исполнения решений о взыскании периодических платежей.

Кроме того, исполнитель вправе обратить взыскание на заработную плату, пенсию, стипендию и иные доходы должника без применения мер принудительного обращения взыскания на имущество должника — по письменному заявлению взыскателя или по исполнительным документам, сумма взыскания по которым не превышает пяти минимальных размеров заработной платы. Об открытии исполнительного производства исполнитель обязан сообщить как взыскателю, так и должнику — путем направления заказным письмом постановления об открытии исполнительного производства.

Должник считается уведомленным о начале принудительного исполнения решений, если ему направлено постановление об открытии исполнительного производства по адресу, указанному в исполнительном документе.

Согласие должника на обращение взыскания на его заработную плату не имеет никакого юридического значения, поскольку решения судов в случае их невыполнения должником выполняются в принудительном порядке.

Также следует отметить, что размер удержаний из заработной платы, пенсии, стипендии и других доходов должника исчисляется из суммы, остающейся после удержания налогов, сборов и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

С заработной платы должника может быть удержано по исполнительным документам до погашения в полном объеме задолженности:

в случае взыскания алиментов, возмещения вреда, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья или смертью лица, в связи с потерей кормильца, имущественного и/или морального вреда, причиненного уголовным правонарушением или другим общественно опасным деянием, — 50%;

по другим видам взысканий, если иное не предусмотрено законом, — 20%.

Общий размер всех отчислений при каждой выплате заработной платы и других доходов должника не может превышать 50% заработной платы, которая должна быть выплачена работнику, в том числе в случае отчисления по нескольким исполнительным документам. Это ограничение не распространяется на отчисления с заработной платы в случае отбывания должником наказания в виде исправительных работ и взыскании алиментов на несовершеннолетних детей. В таких случаях размер удержаний из заработной платы не может превышать 70%".

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как мошенник из Полтавы обманул туристов на миллион гривен. В полтавскую полицию обратились более шестидесяти пострадавших.

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