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Мошенник из Полтавы обманул туристов на миллион гривен

11 июня, 22:01

В полтавскую полицию обратилось более шестидесяти пострадавших


Владелец турагентства в Полтаве продавал клиентам туры, которых не организовывал. Как только пострадавшие начали обращаться в полицию, мошенник исчез. Уже есть шестьдесят жертв аферы.

В Турцию Лидия Сафронова собиралась вместе с подругой. Приобрели тур. Сделали полную предоплату. За несколько недель до вылета владелец турфирмы попросил ненадолго отложить путешествие. И когда время вышло, попросил еще несколько дней.

В полиции, куда пришла писать заявление, Лидия Сафронова узнала: она не единственная, кого обманул этот турагент. Говорит, когда платили за путешествие, даже предположить не могли, что перед ними мошенник.

Сначала подозреваемый действительно заказывал туры, рассказали "Сегодня" в полиции.

"Данная схема является, по мнению следствия, пирамидой. Которая заключалась в том, что набирались клиенты, которым предоставлялись услуги по заниженной цене, приемлемой цене, а за счет данных клиентов и рекламы, от них набирался еще ряд клиентов", – говорит Олег Крапивка, начальник следственного отдела Полтавского отдела Нацполиции.

Для последних клиентов даже номеров не бронировали. В среднем люди отдавали владельцу турагентства по тридцать-пятьдесят тысяч гривен.

В полтавскую полицию обратилось более шестидесяти пострадавших. Сумма убытков – почти миллион. Владельца турфирмы объявили в розыск. За мошенничество он может сесть в тюрьму на срок от трех до восьми лет. Однако деньги обманутым клиентам вряд ли вернут. Чтобы получить их обратно, придется подавать иски в суд.

Ранее мы писали, что в Кропивницком расследуют аферу от "образцового" турагента.

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Тег видео, мошенничество, турагентство

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