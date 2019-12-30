Более 20 городов Украины снизят коммунальные платежки – Гончарук

В эфире Сегодня премьер-министр заявил, что это стало возможным благодаря снижению цены на газ

В эфире программы "Сегодня" премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в более чем 20 больших городах Украины принято решение о снижении тарифов для населения.

Речь идет о тарифах на отопление и на газ. Во многих местах это снижение будет составлять около 30%.

"Это наша инициатива, которая была провозглашена президентом, и нами в течение буквально двух недель подготовлена. Она является лишь первым шагом в этом направлении. Это хорошо продуманная инициатива. Это не то, что мы как бы себе "выдумали" – а давайте, просто снизим платежку на треть. Это следствие, я вам скажу, рыночных реформ. Почему? Потому что когда ты не вмешиваешься, когда политики не вмешиваются в цену на газ, не манипулируют ею, не устанавливают какую-то коррупционную ренту, то очевидно, что рынок создает такие ситуации, когда цена на газ снижается, и это нельзя не использовать", – заявил он.

Премьер-министр подчеркнул, что снижение начнется в начале 2020 года. В то же время те люди, которые используют индивидуальное отопление, уже сейчас почувствовали эффект от падения цены на газ.

"Если человек может позволить себе платить за газ напрямую, а таких людей в Украине, с индивидуальным отоплением, – более 60%, это очень хорошо. Они уже почувствовали этой осенью и этой зимой реальный эффект от работы рынка. Но есть люди, которые потребляют коммунальные услуги, и они являются зависимыми от теплокоммунэнерго. Это коммунальные предприятия, реже частные или государственные, преимущественно коммунальные. То есть предприятия, которые зависят от мэров, от местных депутатов, и для них установлен тариф. Этот тариф устанавливается один раз в сезон, и он зависит от цены на газ, конечно. И так случилось, что этот тариф был фактически сформирован на основе прошлогодних цен на газ, когда цены были выше. Ну, такая несправедливость, когда бы цены на газ уменьшаются, а тариф также должен быть уменьшен. Поэтому мы в правительстве приняли решение предоставить возможность, мы создали специальный инструмент для городов, которые позволяют им снизить платежку на треть", – объяснил глава правительства.

По словам премьера, уже более 20 крупных городов Украины приняли предложение о скидках для населения, и в Кабмине уже ожидают, что там уже в январе цены в платежках, которые получают люди, будут значительно меньше.

Отвечая на вопрос, какая будет реакция правительства на те города, власти которых могут не соглашаться снижать тарифы, премьер заявил, что с ними будет "вестись работа".

"Убеждать будем очень просто. Будем искать аргументы, садиться, смотреть на цифры. Конечно, в каждом городе ситуация индивидуальна. Это правда, что состояние коммунальных сетей разное. Это правда, что зарплаты на теплокоммунэнерго недостаточно высокие. Поэтому то, насколько должна быть снижена эта платежка, каждый город определяет самостоятельно. Но вообще не реагировать на то, что цена на газ стала значительно меньше, это просто несправедливо", – подчеркнул Алексей Гончарук.

Алексей Гончарук заявил, что правительство работает над тем, чтобы цены на коммунальные платежи были снижены во всех регионах Украины.

Ранее стало известно, что с января 2020 года начисления за доставку газа оформят отдельной платежкой. Об этом напомнила компания-оператор 20 операторов газораспределительных сетей (облгазов).

Ранее сайт "Сегодня" писал, что с 2020 года украинцы, использующие природный газ для бытовых нужд (приготовление пищи, подогрев воды и отопление домов), будут платить за него по-новому: из общей суммы в счетах отдельно выделят абонплату.

Экономисты поддерживают введение абонплаты, но называют ее первым шагом для введения в Украине реальной конкуренции между поставщиками газа. Вторым этапом должен стать анбандлинг (разукрупнение) облгазов, а не только анбандлинг "Нафтогаза", о новой модели которого сейчас много говорят.

Напомним: анбандлинг в нефтегазовой сфере – это передача в "разные руки" разведки, добычи, транспортировки и распределения энергоносителей для облегчения контроля над естественными монополиями, а в перспективе – создание конкуренции в каждой области.

Член экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорит, что новая схема платы за газ более прозрачная, чем нынешняя, так как показывает, за что платит потребитель: товар (газ) – отдельно, услуги по его доставке – отдельно.

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