Украина наращивает запасы газа: сколько хранилищ прекратили закачку

План по объемам "зимнего" газа осталось выполнить еще на четырех ПХГ

Фото: "Укртрансгаз"

План закачки газа выполнен на шести из десяти подземных хранилищах газа (ПХГ), а общий запас в ПХГ достиг 18,8 млрд куб. м. Об этом в понедельник, 9 сентября, информирует пресс-служба "Укртрансгаза".

"По состоянию на 7 сентября 2019 года закачки завершены уже на шести хранилищах, а общий запас газа в ПХГ составляет 18,8 млрд куб. м", – говорится в сообщении.

Ранее в компании заявили о завершении 85% работ по ремонту и модернизации объектов газотранспортной системы (ГТС) Украины в рамках реализации плана подготовки к работе в осенне-зимний период.

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Отметим, что всего у "Укртрансгаза" 12 ПХГ как инфраструктурных объектов: Бильче-Волыцко-Угерское, Опарское, Угерское, Дашавское, Богородчанское, Кегичевское, Вергунское, Краснопоповское, Пролетарское, Солоховское, Червонопартизанское и Олишевское. При этом Вергунское ПХГ находится на временно неподконтрольной территории Украины в Луганской области, а Олишевское – работает в технологическом режиме "только на выкачку". Таким образом, Украина для закачки газа использует десять ПХГ. Общая активная емкость подземных хранилищ составляет 31 млрд куб. м.

Новости "Сегодня" писали, что по итогам января-августа 2019 года Украина увеличила импорт газа на 39,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 9,6 млрд куб. м.

9 сентября директор компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон сообщил, что суточный объем импорта газа в стране достиг нового исторического максимума и составляет 69,1 млн куб. м.

В свою очередь "Нафтогаз Украины" предупредил об угрозе для отопительного сезона и рассекретил черный список городов, жителям которых к зиме лучше обзавестись обогревателем:

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