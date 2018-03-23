Гройсман объяснил, когда в Украине упадут цены на газ

Сегодня, 16:59

Цена формируется в соответствии с рыночными условиями, напомнил премьер-министр

Фото: pxhere
Фото: pxhere

Украина должна полностью отказаться от импорта газа, что позволит снизить тарифы на голубое топливо. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Нужно перестать импортировать газ. Мы сконцентрировались на программе увеличения добычи украинского газа. "Укргаздобыча" в прошлом году нарастила добычу на 700 млн кубометров. Цена формируется в соответствии с рыночными условиями", – пояснил Гройсман.

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Кроме того, премьер рассчитывает, что Украина сможет экспортировать собственный газ. По прогнозам Кабмина, это произойдет к 2020 году.

Как заявлял министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, уже до конца 2018 года Украина сможет обеспечить все нужды населения газом собственной добычи. В 2017 году страна добыла больше 20 млрд кубов голубого топлива. По подсчетам Кабмина, чтобы отказаться от импорта газа Украине нужно начать добывать по 27 млрд кубометров газа ежегодно

Напомним, ранее в МВФ отметили: цена на газ для населения, которую могут повысить, должна равняться цене для импортеров. Этот вопрос остается под пристальным вниманием Фонда.

При этом министр финансов Александр Данилюк подчеркнул, что кроме МВФ, в разработке модели газового рынка также участвует Всемирный банк. Данилюк рассчитывает, что в результате разработки нового механизма расчетов тарифы на голубое топливо могут не только не вырасти, но и снизиться.

Ранее Гройсман уже отмечал, украинцев ждет системное снижение цен на газ
газ, Украина, тарифы, цена на газ, Гройсман

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Источник:

"Сегодня"

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