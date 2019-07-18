Летняя экономия аукнется к зиме: как скажется на платежках снижение цены на газ

Газ упал в цене еще на 65 коп. за куб. м. Эксперты: ждем подорожания

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Украинцы, использующие газ в бытовых целях, в июле опять сэкономят на оплате за него. "Нафтогаз" сообщил о снижении цены газа почти на 12%. Это, напомним, второе за последние два месяца удешевление голубого топлива. Но эксперты говорят, что уже с августа возможно подорожание. Какими могут быть цены, выяснили "Сегодня".

Почему дешевеет

Как сообщил департамент коммуникаций "Нафтогаза", компания снижает цену газа для потребителей в июле на 11,7%, или почти на 65 коп. за куб. м (без учета НДС и затрат на транспортировку). Это второе подряд удешевление: в июне цену снизили на 44 коп. за куб. м, или на 7,3%, по сравнению с маем. Конечная стоимость газа в регионах зависит от тарифа на его распределение, установленного НКРЭКУ для каждого обл- или горгаза, но в среднем цены отличаются на 30—50 коп./куб. м. Для Киева в мае газ стоил 7,81 грн за куб. м, в июне — 7,27 грн, в июле ожидается около 6,5 грн. Причину удешевления в "Нафтогазе" объясняют новой формулой расчета цены, которую утвердил Кабмин в июне этого года.

"Используются рыночные методы: анализируем четыре показателя — цену для коммерческих потребителей и данные МЭРТ о средней таможенной стоимости газа за прошлый месяц, среднюю цену на Украинской энергобирже (УЭБ) и цену по постановлению КМ №867 от 19 октября 2018 г. — и выбираем самую низкую. Наименьшей оказалась цена на УЭБ, по ней и определена стоимость газа для населения на июль", — разъяснили нам в департаменте коммуникаций.

Мнение экспертов

Специалисты энергорынка говорят, что Кабмин принял эффективное решение, которое заставило "Нафтогаз" автоматически менять цену газа для потребителей в зависимости от европейского рынка.

"Но потребители от этого выиграли немного, ведь летом газ расходуется только на приготовление пищи и подогрев воды, — отметил энергоэксперт Валентин Землянский. — Оценочно на одного потребителя с газплитой экономия в июне составила около 2 грн в месяц, с газколонкой — около 5 грн, в июле она будет чуть больше. Но цены на газ в Европе уже пошли вверх, поэтому в августе дешеветь он вряд ли будет, а в сентябре точно подорожает".

Сопредседатель фонда энергостратегий Дмитрий Марунич говорит, что сейчас "Нафтогаз" активно закупает дешевый газ и закачивает его в подземные хранилища.

"Цена была около 120 долларов (3200 грн) за 1000 куб. м без доставки, а потребителям газовый монополист сейчас продает топливо по 4905 грн за 1000 куб. м, то есть с учетом всех расходов прибыль "Нафтогаза" оценочно около 40%", — подсчитал эксперт. — Очевидно, что зимой, когда газ подорожает, прибыль вырастет в разы, и оплатит ее население. Нужно, чтобы государство ограничило аппетиты монополиста".

Прогноз: осенью подорожает на 25%

Оба опрошенных нами эксперта говорят, что газ для населения, а потом "коммуналка" подорожают автоматически, так как постановление Кабмина требует, чтобы текущая цена газа была не ниже, чем на еврорынке, даже если топливо было куплено ранее дешевле.

"Фьючерсы (предоплата) на еврорынке уже пошли вверх на 25%, и это не предел, поэтому осенью и зимой за газ нам придется платить по евроценам, а это может быть и 10 грн за куб. м, — прогнозирует Марунич. — Подорожает газ и для коммунальных предприятий, что постепенно приведет к росту тарифов на тепло и горячую воду до 10%".

Землянский напомнил, что Кабмин установил предельные цены за отопление квартир и горячую воду, которые во многих регионах ниже действующих тарифов.

"А чтобы коммунальщики не понесли убытков, государство обязано ограничить и цену на газ либо разрешить ее покупать у "Нафтогаза" сейчас по предоплате, как на еврорынках. Иначе в условиях монополии получается не совсем рынок", — говорит эксперт.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что Гройсман озвучил план, благодаря которому у "Нафтогаза" есть возможность не повышать тарифы на газ зимой. В Украине снижается стоимость газа, ведь такова общемировая тенденция, отметил премьер-министр.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Летняя экономия аукнется к зиме: как скажется на платежках снижение цены на газ". Другие Новости ЖКХ смотрите в блоке "Последние новости"